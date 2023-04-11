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Ramazan'ın son 10 gününde neler yapılmalı?

Ramazan Ayının son 10 gününe girildi. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Hadis-i Şeriflerde Ramazan'ın son 10 gününde aranması ifade buyrulan Kadir gecesi için Ramazan'ın son 10 günü önem arz ediyor. Peki, Ramazan'ın son 10 günü nasıl geçirilmeli, hangi ibadetler yapılmalı, hangi zikirler çekilmeli?

14:46 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Ramazan

Ramazan

Ramazan'ın son 10 gününe girilmesi ile ibadetlerin önemi de artmış oldu. Kadir gecesi tüm İslam alemi için büyük önem arz eden günlerden birisidir. İslam alemi bu önemli geceyi ibadet yaparak geçirirler. Öyle ki bu gece yapılan tüm ibadetlerin sevabı kat kat fazla yazılır.

RAMAZAN’IN SON 10 GÜNÜNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

Ramazan ayının 21 ve 30. Günleri arasında günde 100 defa Ya Atikarrikab tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey iyileri koruyan) anlamına gelir.

RAMAZAN'IN SON 10 GÜNÜNDE NELER YAPILMALI?

Ramazan’da cömert davranmak, iyilik yapmak, çok hayır işlemek ve özellikle son 10 günde bunları daha da arttırmak tavsiye edilen ve Peygamber Efendimiz’in yaptığı ibadetlerdir.

İbni Abbâs -radıyallâhu anh- şöyle dedi:

“Resûllullah insanların en cömerdi idi. Onun en cömert olduğu anlar da ramazanda Cebrâil’in, kendisi ile buluştuğu zamanlardı. Cebrâil -aleyhisselam- Ramazan’ın her gecesinde Hz. Peygamber ile buluşur, (karşılıklı) Kur’an okurlardı. Bundan dolayı Resûlullah Cebrâil -aleyhisselam- ile buluştuğunda, esmek için engel tanımayan bereketli rüzgârdan daha cömert davranırdı.”

RAMAZAN’IN SON 10 GÜNÜ İTİKAFA GİRMEK

Dinî bir terim olarak itikâf akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına gelmiş bir müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet/Allah’a yakınlık elde etme niyetiyle bir süre durması demektir. İtikâfa giren kimse, camide yer, içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri mümkün olduğu takdirde camide tedarik eder. Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusletmek gibi tabiî ihtiyaçları için ise camiden dışarı çıkabilir. Bulunduğu camide cuma namazı kılınmıyorsa, cuma namazını kılmak üzere başka bir camiye gidebilir. Cenaze namazı için ise dışarı çıkamaz. Kendisine veya malına bir zarar geleceği korkusuna kapılması ya da zorla çıkarılması hâlinde başka bir camiye gitmek üzere içerisinde bulunduğu cami veya mescidden çıkabilir. Bu zorunlu hâllerin dışında camiden çıkarsa itikâfı bozulur.

RAMAZAN'DA İTİKAFA NE ZAMAN GİRİLİR?

İtikafa Ramazan ayının son on gününde girilmeye başlanır. İtikafa girecekler Ramazanın son on günü bu sene 22 Nisan Cuma gününe denk geliyor.



#ramazan
#ramazan ibadetleri
#ramazanın son 10 günü
#kadir gecesi
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