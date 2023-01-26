Üç aylar İslam coğrafyasına feyiz saçmaya devam ediyor. Mübarek üç aylar, Cenab-ı Hakk’ın müminler için yarattığı, ruhen, fikren ve bedenen toparlanma mevsimidir. Öyle ki, Allah Rasulü s.a.v. bu kutlu zaman diliminin ilk ayı olan Receb girdiğinde, “Allahım! Receb ve Şaban’ı bizler için bereketli kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259) diye dua ederdi.

Receb, Şaban ve Ramazan ayları, müslümanın olgunlaşma yolunda derin bir nefes aldığı, manevi inşasının kuvvetlendiği aylardır. Bu aylarda ilahî rahmet ve feyz müminlerin gönüllerini huzura ve sükûna gark eder. Yediden yetmi­şe bütün müslümanları kuşatan, kucaklayan rahmet yağmuru adeta bütün toplumu arındırır. Muhtaçlar, zayıflar, komşular, evlatlar, büyükler hatırlanır. Ümmet-i Muhammed’in birlik ve kardeşlik şuuru yeniden uyanır.

Recep ayında hangi kandiller bulunur?

Receb ayında iki mübarek gece bulunur. Bunlardan biri Re­gaib, diğeri ise Miraç gecesidir. Bu sene Regaib kandili 26 Ocak Perşembe gecesi, Miraç kandili de 17 Şubat Cuma gecesidir.

Regaib nedir, ne anlama gelir?

Regaib; ihsanlar, ikramlar de­mektir. İbadet ve taatin, hayır ve hasenatın Allah katında kat kat ihsan ve ikramlarla karşılık bulduğu bu gece, müminler için Cuma ve kandil olması sebebiyle çifte bayramdır.

Regaip gecesinin önemi nedir?

Efendimiz s.a.v. Regaib gecesi yapılan duaların geri çevrilmeye­ceğini haber verir. Dolayısıyla Üç Aylar’ın bu ilk mübarek gece­sinde yüce Mevlâ’dan af ve mağ­firet dilenir, ihsan ve ikram bekle­nir. Bu gece ümidin, teveccühün ve beklentinin gecesidir. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır.

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed bir hadisinde Regaib gecesi ile ilgili şöyle buyurmuştur: “Şu beş gecede yapılan duâ geri çevrilmez. Regaib Gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi.)” [İbn-i Asâkir]

Regaip gecesinde neler yapılır?

Receb’in ilk cuma gecesine Reğaib gecesi denir. Allahü Teâlâ, bu gecede, müminlere, ihsanlar, ikramlar bahşeder. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir. Reğaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan, hiç değilse bir günlük kaza namazı kılmalıdır. Kazası olmayan da nafile namaz kılar, Kur’an-ı kerim okur, tesbih çeker, tövbe istiğfar eder. Perşembe günü oruç tutup, gecesini de ihya etmek çok sevaptır. Receb ayında oruç tutmak faziletlidir. Öyle zamanlar vardır ki o zamanlarda öyle hadiseler olur ki, o vakte diğer zaman dilimlerinden daha üstün bir değer kazandırır. Receb-i şerîfin ilk Cuma gecesine isabet eden Regaib Gecesi’de bu müstesna zamanlardan biridir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) Reğaib gecesinin içinde bulunduğu Recep ayında çok dua eder, namaz kılar, oruç tutar, iyiliklerin her çeşidini yapar, sadaka vermeye özen gösterirdi.

Üç aylarda hangi ibaretler yapılır?

Üç Aylar’ın ma­nevi ikliminden nasiplenmek için dikkat etmemiz gereken hususlar kısaca şunlardır:

• Namazlarımızı cemaatle kıl­maya özen göstermeliyiz.

• Kaza namazlarımız varsa bunları kılmalı, yoksa elimiz­den geldiğince nafile ibadet­lere yönelmeliyiz.

• Sünnet olan oruçları tutmaya gayret etmeliyiz.

• Kur’an-ı Kerim’i çokça okumalıyız.

• Kulluğumuzu gözden geçire­rek, eksik ve hatalarımızla yüzleşmeliyiz. Bu ayları, alışkanlık haline getirdiğimiz günahlardan yakamızı kurtarmak için fırsat bilmeliyiz.

• Üç Aylar’ı günahların affı için fırsat bilip samimiyetle sık sık tevbe ve istiğfar etmeliyiz.

• Akrabalarımızla, komşu ve dostlarımızla yakınlığımızı ar­tırmalıyız.

• Fakir ve muhtaç kimselere yar­dım elimizi uzatıp, bütçemiz nispetinde kayda değer sada­kalar vermeliyiz.

Regaib Gecesi duası

Hadis ve fıkıh ilmine göre bol sevap, mükafat ve faziletli amel olarak görülen bu gecede bol bol dua etmek oldukça önemli.

Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm

Ey Bizleri varlığa erdiren, var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz'e Sonsuz salât ü selam olsun.

Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz:

YA İLAHEL-ALEMİN!

Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs'ati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu mübarek gecede bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz. Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman. İcabet buyur ey Rahîm ü Rahmân!

EY ÇARESİZLER ÇARESİ!

Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; aç ve yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur.

Ciddi bir yol almış sayılmasak da yıllar var hep yollardayız. Ufkumuz gam ve kederle tülleniyor. Önümüzdeki engebeler beşer takatini aşkın görünüyor. Ümmet-i Muhammed (aleyhissalatü vet-teslîmât) perişan, derbeder ve ızdırap içinde. Müslümanlık gelenek ve göreneklerin darlığına mahkum.. İbadet ü tâat kültür televvünlü. Duygular, düşünceler fantezilere emanet.. Mücadelelerin esası da çıkarlar, menfaatler, ırkî mülahazalara dayalı. Sen bizlere çıkar yol lutfeyle ya Rabbi!

Bütün kâinatın diliyle, yarattığın tüm mahlûkatın zerrelerinin sayısınca ve hamd edenlerin hamdleriyle sana hamd ediyor ve bütün kâinatın diliyle; yarattığın tüm mahlûkatın zerrelerinin sayısınca salât ve selâm vericilerin salât ve selâmlarıyla, efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya (s.a.v.) salât ve selâm gönderiyoruz.

Ey âlemleri yoktan var eden yüce Rabbimiz! Âlemlerinin içinde bir âlem olarak kapına geldik, bu mübarek gecede, dünyevi meşgalemizi bir tarafa bırakıp; huzurunda sana yöneldik, boynumuzu büktük, kemâli edeple senden istiyoruz bizleri boş çevirme ya Rabbi.



