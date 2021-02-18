Resûl-i Ekrem tarafından genel olarak bid‘atların yasaklanmasının yanı sıra (Buhârî, “Ṣulḥ”, 5) cuma günü ve gecesi özel bir ibadet yapılmasının da yasaklandığını (Müslim, “Ṣıyâm”, 147, 148), bu sebeple Regaib günü ve gecesinde muayyen ibadetler yapmanın dinen sakıncalı olduğunu belirtmiştir. Öte yandan bir kısım İslam alimleri de genel anlamda faziletli ve önemli bir ay olan Receb ayının bir gecesi olması dolayısıyla Regaip kandilinin de faziletli gecelerden sayılacağını belirtmektedir. Bu gecede namazın en üstün ibadet olup akşamla yatsı arasında nâfile namaz kılmanın fazileti hakkında -zayıf da olsa- hadisler, sahâbî ve tâbiî sözleri (Tirmizî, “Ṣalât”, 204; İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 185; Taberî, XV, 69; XXI, 100) bulunduğunu belirtmektedir.



Kandil Mesajları

Regaip Kandili Namazı Var mı?

Regaip kandili namazı, konusunda İslam alimleri arasında bazı fikir ayrılıkları olduğu görülmektedir. Bazı alimler, Regaip kandiline özel bir namaz kılmanın Kur’an’da belirtilmeyen bir ibadet türü olmasını gerekçe göstererek dinen sakıncalı bulmaktadır. Bunun yanı sıra faziletli ve önemli bir gece olan Regaip kandilinde dinî duyguların yoğun biçimde yaşanması sebebiyle kazâ ve nâfile namaz kılmanın, Kur’an okumanın, çeşitli hayırlar yaparak Allah’a yaklaşmaya çalışmanın dinen bir sakıncası olmayacağını ifade eden İslam alimleri de bulunmaktadır.

Bu konuda ilk görüşü savunan Mâlikî fakihi İzzeddin İbn Abdüsselâm ile ikinci görüşü savunan hadis âlimi İbnü’s-Salâh arasında bir münazara gerçekleşmiştir. Münazara sonucunda İslam âlimlerin birçoğu İbn Abdüsselâm’a hak vermiş, bunun üzerine Eyyûbî Hükümdarı el-Melikü’l-Kâmil, Regaip namazının camilerde kılınmasını ve bu gecenin kutlanmasını yasaklamıştır. Daha sonraki dönemlerde de benzer tartışmaların yaşandığı tarihte görülmüştür.

Regaip Kandili Hakkında Asılsız Rivayetler

Regaip kandili ile ilgili asılsız rivayetler de Müslümanların araştırdıkları konular arasında yer almaktadır. Kur’an’da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde gün belirtilmeden oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan receb ayında bulunan Regaip gecesi hakkında bazı rivayetler ortaya atılmıştır. Bu konuda özellikle tasavvuf eserlerinde sık sık bahsedilen Hz. Peygamber’in Regaip gecesinde ana rahmine düştüğü ve receb ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaip namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu rivayetleri, hadis alimlerince asılsız olarak belirtilmiştir.

Bunun yanı sıra bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetler de hadis alimlerin tarafından değerlendirilmiştir. Örnek olarak İslam alimlerinden İbnü’l-Cevzî, Regaib orucu ve namazıyla ilgili hadisin Zâhid Ebü’l-Hasan Nûreddin Ali b. Abdullah b. Hüseyin b. Cehdam (ö. 414/1024) tarafından uydurulduğunu ve hadisin başka hiçbir kaynakta geçmediğini belirtir. Bunun yanı sıra isrâ ve mi‘rac olayının Regaib gecesi meydana geldiğine dair rivayetin de aslı bulunmamaktadır (İbn Kesîr, III, 109; Bedreddin el-Aynî, IV, 39).

Regaip Kandilinde Yapılacak İbadetler

Regaip kandilinde yapılması tavsiye edilen ibadetler, dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibadetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Farklı görüş ve uygulamalar günümüzde de varlığını sürdürse de Regaip kandili gecesinin, Müslümanların hayatlarının gidişatını gözden geçirdiği, günahları için tövbe edip af dilediği değerli bir vakit olarak görülmesi gerekmektedir.

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