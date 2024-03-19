Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında, 2023'te 135 milyon 104 bin, 2024'te ise 77 milyon 71 bin olmak üzere toplamda 212 milyon 176 bin TL idari para cezası uygularken, otomotiv ve emlak sektörlerine yönelik düzenlemelere uymayan iki binden fazla firmaya ise 504 milyon TL para cezası kesildi.