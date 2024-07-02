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Kabinede 2 bakan değişikliği! Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete atama kararları 1 Temmuz 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de 1 Temmuz 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı atama kararları Resi Gazete'de. İşte 1 Temmuz 2 2024 tarihli ve 32589 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

09:39 - 2/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Resmi Gazete
Resmi Gazete

Resmi Gazete 1 Temmuz 2024 tarihli bugünün kararları neler olduğu merak ediliyor. Ayrıca, Resmi Gazete'nin atamalar da yayınlandı. Yasama, Yürütme ve İdare bölümlerine ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları da Resmi Gazete'de yer aldı. Bugünün kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? 1 TEMMUZ PAZARTESİ CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Hazırlık - Orta ve Lise Devresi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

DÜZELTME: 29/6/2024 Tarihli ve 8688 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

2 TEMMUZ RESMİ GAZETE YAYINLANDI MI?

Hayır. Henüz 2 Temmuz 2024 Resmi Gazete yayınlanmadı. Her gece 00.00'da yayınlanan Resmi Gazete için, "Yayımlanması çalışmaları devam etmektedir" ifadesi resmi internet sitesinde yer aldı.



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#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
#cumhurbaşkanı atama kararı
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