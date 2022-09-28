Özgün Saç ektirme caiz mi? İşte Diyanetin fetvası
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Saç ektirme caiz mi? İşte Diyanetin fetvası

Saç ekimi, saç dökülmesi sorunu yaşayan kişilerde seyrelme ve kellik sorununa doğal ve kalıcı bir çözüm yoludur. Çoğu insanı psikolojik olarak rahatsız eden bu durumun caiz olup olmadığı hakkında Diyanetten fetva geldi. Diyanetin açıklamasına göre; saç nakli yani, bir başka kişinin saçının bir başka kişinin saçına eklenmesi (vasl) bu caiz değil, fakat günümüz alimleri özellikle saçları tamamen dökülmüş hanımefendilerin veya gerçekten kendisini psikolojikmen rahatsız edecek bir görüntüde olan beyefendilerin, kendi saçlarından alınıp cerrahi bir yöntemle kendi başına ekilmesine cevaz vermektedir. Peki kimler saç ektirebilir? Hangi durumlarda saç ekimi caiz olur? Diyanetten derlediğimiz bilgilerle ve videolu anlatımla merak ettiğiniz bütün soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Saç ektirme caiz mi? İşte Diyanetin fetvası
Saç ekimi caiz mi?

Saç kaybının yaşanması için gelişen ve uygulanan teknikler günümüzde oldukça başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır. Diyanet, saç kaybının önüne geçmek için kullanılan tekniklerin dinen caiz olup olmadığı hakkında fetva verdi. İşte detaylar.

SAÇ EKİMİ NEDİR?

Saç ekimi, saç dökülmesi sorunu ya da saç kaybı yaşayan kişilerde seyrelme ve kellik sorununa doğal ve kalıcı bir çözüm yoludur. Saç kökünün artık aktif olmadığı, saçsızlığın oluştuğu alanlara sağlıklı saç köklerinin mikro cerrahi yöntemlerle nakledilmesi işlemine saç ekimi adı verilmektedir. Saç ekiminde dökülen bölgeye, hastanın kendi sağlıklı saçları eklenmektedir. Saç ekimi tamamen kişiye özel planlanır ve uygulanır.

SAÇ EKİMİ CAİZ MİDİR?

Diyanetin aldığımız bilgilere göre;

Saç nakli yani, bir başka kişinin saçının bir başka kişinin saçına eklenmesi (vasl) bu caiz değildir. Saçın saça kaynak yapılması, eklenmesi caiz değildir.

Ancak günümüz alimleri, özellikle saçları tamamen dökülmüş hanımefendilerin veya gerçekten kendisini psikolojikmen rahatsız edecek bir görüntüde olan beyefendilerin, kendi saçlarından alınıp cerrahi bir yöntemle kendi başına ekilmesine cevaz veriyolar.

Yani saça kaynak yapılması,eklenmesi caiz değildir. Ama saç ekimine günümüz alimleri cevaz vermiştir.

SAÇ EKİMİ CAİZ Mİ SORUSUNA DİYANETİN FETVASI

KİMLER SAÇ EKTİREBİLİR? HANGİ DURUMLARDA CAİZ OLUR?

Saç dökülmesi sağlık sorunlarından birisi olarak kabul edilebilmektedir. Saç dökülmesini tedavi yaptırmakta fıkıhta ilgilenilen konulardan bir tanesidir. Saçları tamamen dökülmüş hanımefendiler veya gerçekten kendisini psikolojikmen rahatsız edecek bir görüntüde olan beyefendilerin saç ektirmesine günümüz alimleri cevaz vermişlerdir.

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