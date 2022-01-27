Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden vuruldu? Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kim öldürdü?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili haberler gündeme geldi. Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu yaşamını yitirdi. Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de silahlı saldırıya uğradı. Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölüm haberi sonrasında hayatı ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Ece Erken'in eşi olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü gündemde yer aldı. Bu noktada, Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında ve neden öldü konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Bilindiği gibi, ünlü isim, avukatlık mesleğini yapıyordu.

Eski Beşiktaş yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu saat 00.30 sıralarında Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

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AA'nın son dakika haberine göre; ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yaşamını yitirdiği, kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan ve yaralanan şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Organize Polisi, yaşanan olayın bir alacak verecek meselesinden kaynaklandığını belirledi. İddiaya göre Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu iki kişi arasındaki alacak verecek konusuna aracılık ediyordu. Yaşanan olayda aracılık yaptığı iki grubun anlaşmazlığından kaynaklandığı öne sürüldü.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Restoran ve çevresinde güvenlik kameraları incelemeye alınırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Mahmutyazıcıoğlu'nun 34 BJK 606 plakalı aracının ise restoran önünde park halinde olduğu görüldü.

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ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KATİLİ KİM?

Bakırköy’de bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde “şüpheli” sıfatıyla aranan 5 failden 2’sinin yakalandığı öğrenildi.

CENAZESİ RİZE'YE GÖNDERİLECEK

Cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gelen kuzeni Mehmet Akyüz "Olayın arkaplanı nedir bilmiyorum. Gerekli incelemeler polis ekiplerince yürütülüyor. Cenaze şu an Adli Tıp'ta. Buradaki işlemlerin ardından Rize'ye ailesinin yanına gönderilecek" diye konuştu.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize’de doğdu. Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kendi hukuk bürosu var ve birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü.

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Hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı.Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu bir balık restoranında öldüren kimliği belirsiz kişi yada kişiler olayın ardından hızla uzaklaştı. Emniyet tüm detayları titizlikle inceledi ve saldırganların 5 kişi olduğunu tespit etti. 5 kişiden 2 kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.