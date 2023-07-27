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Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları belli oluyor. 2023 Yılı Haziran Dönemi atama kurası canlı yayın araştırmaları şimdiden başladı. 16 Haziran-22 Haziran tarihlerinde alınan başvuruların ardından bakanlık bünyesinde çalışanlar araştırmalara hız kazandırdı. Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi kamuoyu ile paylaşıldı. İsteğe bağlı yer değiştirme başvuruları sonrası başvuru sonuçları bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

13:29 . 27/07/2023 الخميس
Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları 2023, yapılan kura çekimin ardından ilan edilecek. Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak gerçekleştirilen başvurular 22 Haziran 2023 tarihinde sona ermişti. Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN BAŞVURU SONUÇLARI 2023

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilecektir.Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2023 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 27.07.2023 tarihi Perşembe günü saat 10:00 'da noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirildi

Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlandı.


Buna göre Sağlık Bakanlığı tayin sonuçlarının da 27 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları https://yhgm.saglik.gov.tr/ üzerinden yayımlanan listelerle erişime açılacak. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.


MHRS üzerinden nasıl randevu alınır? (Sağlık Bakanlığı E-Devlet)
MHRS üzerinden nasıl randevu alınır? (Sağlık Bakanlığı E-Devlet)

MHRS Randevu Sistemi Giriş ve MHRS Hastane Randevu Alma ekranı devlet hastaneleri veya Aile hekimlerinin bulunduğu sağlık ocağı kuruluşmalarında muayene olmak isteyen kişilerce sorgulanıyor. Açılımı Merkez Hekim Randevu Sistemi olan bu portaldan dilediğiniz hastaneye internetten ya da telefon üzerinden randevu alabilirsiniz. MHRS'den randevu almak için öncelikle sisteme üye olmanız gerekir. Sisteme üye olduktan sonra, randevu almak istediğiniz hastane ve poliklinik seçebilirsiniz. Randevu alma işlemi sırasında, randevu almak istediğiniz tarih ve saati seçmeniz gerekir. MHRS'den randevu almanın herhangi bir ücreti yoktur. Peki, Hastane ve Aile hekimleri için MHRS üzerinden nasıl randevu alınır? MHRS uygulaması ile ve telefon ile randevu alma.


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