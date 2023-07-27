Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları 2023, yapılan kura çekimin ardından ilan edilecek. Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak gerçekleştirilen başvurular 22 Haziran 2023 tarihinde sona ermişti. Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilecektir.
SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN BAŞVURU SONUÇLARI 2023
Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilecektir.Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2023 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 27.07.2023 tarihi Perşembe günü saat 10:00 'da noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirildi
Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlandı.
Buna göre Sağlık Bakanlığı tayin sonuçlarının da 27 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sağlık Bakanlığı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları https://yhgm.saglik.gov.tr/ üzerinden yayımlanan listelerle erişime açılacak. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.