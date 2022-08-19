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Sakaryaspor Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sakaryaspor, 2. hafta mücadelesinde Altınordu ile karşılaşacak. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 20 Ağustos Cumartesi günü evinde ağırlayacağı Sakaryaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, Sakaryaspor Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11 belli oldu mu? İşte maçın ayrıntıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sakaryaspor Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın hakemi ve ilk 11!
Sakaryaspor Altınordu

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk hafta maçında deplasmanda Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kalan Altınordu yarın ilk iç saha sınavında sezona Göztepe yenilgisiyle başlayan Sakaryaspor'u konuk edecek.

SAKARYASPOR ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sakaryaspor Altınordu maçı 20 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'de oynanacak.

SAKARYASPOR ALTINORDU MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşma ücretsiz bir şekilde canlı olarak TRT Spor'dan izlenebilecek.

SAKARYASPOR ALTINORDU MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçta Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Teknik direktör Ufuk Kahraman, geçen hafta zorlu bir karşılaşma oynadıklarını belirterek, "Sezona deplasman puanıyla başladık. Sakaryaspor maçında ilk 3 puanımızı almak istiyoruz. Rakibimiz de kayıpla başladı. Yine zorlu ve çekişmeli bir mücadele bizi bekliyor" diye konuştu13. KARŞILAŞMA

İki takım şu ana kadar tarihinde 12 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 6'sını Altınordu kazanırken, Sakaryaspor ise 3 kez galip gelebildi. İki takım da 3 kez beraberlikle sahadan ayrıldı. Sakaryaspor ile Altınordu son olarak 17 Mayıs 1980 tarihinde karşılaştı ve bu maçtan Altınordu 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

SAKARYASPOR'UN EKSİKLERİ

Sakaryaspor'da, şu ana kadar Milli Takımda yaşadığı sakatlık sebebiyle takımla birlikte çalışmalara katılamayan Odise Roshi'nin dışında, geçtiğimiz hafta ligin ilk maçı olan Göztepe karşılaşmasında 63. dakikada gördüğü kırmızı kart sebebiyle cezalı duruma düşen Ozan Sol kadroda yer almayan isimler.

ALTINORDU'NUN EN GÜVENDİĞİ İSİM

Altınordu Spor Toto 1. Lig 2022/2023 sezonunun ilk maçında ise Gençlerbirliği'ne deplasmanda konuk olmuş ve sahada 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı. Bu sezonla beraber, 3 sezondur İzmir ekibinde top koşturan 34 yaşındaki tecrübeli kanat forvet oyuncusu Ahmet İlhan Özek bu karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırdı. Altınordu'nun bu sezonun başında sözleşme yenilediği futbolcu, 65 kez mavi-kırmızılı formayı giydi ve 25 gol 9 asistlik katkı sağlamayı başardı.



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