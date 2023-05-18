UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Finalinde ikinci maçların oynanmasının ardından final mücadelesi belli oldu. İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleşecek final maçı, Manchester City ile Inter arasında oynanacak. Dev mücadele 10 Haziran Cumartesi günü TSİ 22.00de Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Peki Şampiyonlar Ligi final bileti fiyatı ne kadar?

Inter Manchester City Şampiyonlar Ligi finali biletleri nasıl alınır?

Şampiyonlar Ligi finali biletleri; UEFA’nın resmî bilet portalı “UEFA.com/tickets” websitesi üzerinden satın alınabilecek biletler, talep toplama ve onay olmak üzere iki aşamada UEFA tarafından gerçekleştirilecek.

Inter Manchester City Şampiyonlar Ligi finali biletleri ne kadar?

Kategori 1: 690 Euro Kategori 2: 490 Euro Kategori 3: 180 Euro Kategori 4: 70 Euro

Manchester City, Etihad Stadyumunda 26 maçtır kaybetmiyor

Manchester City, Şampiyonlar Ligi Yarı Finalinde Real Madrid’i elemesiyle birlikte Etihad Stadyumunda oynadığı son 26 Şampiyonlar Ligi maçını da kaybetmedi. Toplamda 24 galibiyet ve 2 beraberlik alan City, son mağlubiyetini Eylül 2018’de Lyon’dan aldı.

Inter 13 yıl sonra şampiyonalar lig final maçıda

Bu sonuçla Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazandığı 2010 sezonundan bu yana ilk kez finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi'ni daha önce 3 kez kazanan Inter, 6. kez bu kupada final oynayacak. Bu arada Inter, İstanbul'un ikinci kez ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak ikinci İtalyan takımı olacak. Inter’in finaldeki rakibi ise yarın belli olacak. İngiltere’nin Manchester City takımı, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İspanya’nın Real Madrid takımını konuk edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, Türk kaptanın elinde yükselecek

İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ikinci kez ev sahipliği yapacağı finalde, 10 Haziran Cumartesi günü İngiliz ekibi Manchester City ile İtalyan ekibi Inter karşılaşacak.

Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan ile Inter'in kaptanı Hakan Çalhanoğlu, kupayı kendi müzesine götürmeye çalışacak.

Hem Çalhanoğlu hem de Gündoğan takımlarında kaptanlık yaparken, final maçından zaferle ayrılacak iki Türk futbolcudan biri, kupayı kaldırmaya hak kazanacak.

Her iki durumda da "Devler Ligi" kupası, tarihte ilk kez Türk kökenli bir futbolcunun elinde yükselecek.

Gündoğan 12, Çalhanoğlu 11 maçta forma giydi

Bu sezon Şampiyonlar Ligi finalistlerinden Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan 12, Inter'in kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise 11 "Devler Ligi" mücadelesinde ter döktü.

Bu karşılaşmalarda her iki oyuncu da 1'er gol ve 2'şer asistlik performans sergiledi.

Bugüne kadar finalde 4 Türk oynadı, kazanan çıkmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 4 Türk kökenli futbolcu final oynama başarısı gösterirken, İstanbul'daki organizasyonda Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan'ın forma giymesiyle bu sayı 6'ya çıkacak. Daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen 4 Türk futbolcu; Arda Turan, Nuri Şahin, Hamit Altıntop ve Yıldıray Baştürk, final maçında rakiplerine yenilerek kupayı kazanma başarısı gösteremedi.

Arda Turan, İspanya ekibi Atletico Madrid formasıyla 2013-2014 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Madrid derbisinin yaşandığı finalde Real Madrid, Atletico Madrid'i 4-1 yenerek kupayı kazandı.

Nuri Şahin, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'un formasını giydiği dönemde, 2012-2013 sezonunda final oynadı. Alman takımlarının karşılaştığı finalde Bayern Münih, Borussia Dortmund'u 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Hamit Altıntop, Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle 2009-2010 sezonunda "Devler Ligi" finaline çıktı. İtalya'nın Inter takımı, Bayern Münih'i 2-0 mağlup ederek kupayı kaldıran taraf oldu.

Yıldıray Baştürk ise Almanya'nın Bayer Leverkusen ekibiyle 2001-2002 sezonunda final oynadı. İspanya temsilcisi Real Madrid, finalde Bayer Leverkusen'i 2-1 yenerek şampiyonluğu elde etti.







