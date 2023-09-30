Trendyol Süper Lig 7. haftasında Samsunspor evinde Gaziantep FK ile karşılaştı. Maç Gaziantep FK’nın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Gaziantep ligdeki 2. galibiyetini alarak 6 puanla 16. sırada yer aldı. Samsunspor - Gaziantep FK maç özeti haberimizde.

SAMSUNSPOR - GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ

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SAMSUNSPOR - GAZİANTEP FK MAÇ SONUCU

SAMSUNSPOR - GAZİANTEP FK MAÇININ ARDINDAN

Süper Lig’in 7’nci haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Analiz Departman Şefi Emre Bayraktar ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica açıklamalarda bulundu.

Mağlup olduklarından dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını ifade eden Samsunspor Analiz Departman Şefi Emre Bayraktar, “Bugün çok ciddi bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu maç için çok çalıştık. 2-3 gündür tesislerden dışarı çıkmadık ama sonucunu alamadık. Çok basit hatalardan 2 gol yedik. Rakip 2 şut attı ve gol oldu. Dramatik bir şekilde birbirinin kopyası gole davetiye çıkartmak hiç iyi değildi. İkinci yarıda sistemi değiştirmek istedik. Rakip 5-4-1 oynuyordu. Biz 3-5-2’ydi. Çift santrfor yapalım dedik. Kenar beklerimizin de oyuna katılamayınca değişikliğe gittik. Değişikliklerle biraz daha istek ve arzumuz arttı. Rakibe yeterince şut attık ama isabetli olmadı. Bugünkü görüntümüz için camiamızdan ve taraftarımızdan özür dileriz” diye konuştu.

"OYUNCULARIMA BİRAZ DAHA DESTEK VERMEMİZ GEREKİYOR"

Taraftarlardan özür dileyen Emre Bayraktar, “Bu oyuncularımız bizim oyuncularımız. Bunların taraftarlarla, camiayla kenetlenmesi lazım. Özellikle kötü günlerde oyuncularımıza biraz daha destek vermemiz gerekiyor. Taraftar doğal olarak tepki verebilir. Bu hafta çok istedik ama taraftarımıza galibiyet armağan edemedik. Hep beraber olmamız gerekiyor. Burada çok kötü bir oyuncu grubu yok. Sadece aidiyet duygusunun tam olarak oluşmadığını düşünüyorum. Bu takım ligde kalmaya oynayacak bir takım değil. Çok kaliteli oyuncularımız var. Bunları değiştirme şansımız şuanda yok. Bu oyuncularımız iyi oyuncular. Biraz daha destek zamanı diye düşünüyorum. Önümüzde Rize maçı var. Rize maçını iyi geçmek için elimizden geleni yapacağız. Ondan sonra milli takım arasını iyi değerlendirip, önümüze bakacağımızı düşünüyorum” dedi.

SUMUDICA: RAKİP BİZE SAYGI DUYUYORSA BU SKORDAN DAHA ÖNEMLİDİR

Kazandıkları için mutlu olduğunu belirten Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, “İlk olarak 2 önemli şey söylemek istiyorum. Birinci olarak, 2 yıl önce Yakup isminde bir taraftarımız hayatını kaybetti. Ona ve ailesine başsağlığı diliyorum. İkinci olarak da takımımı kutluyorum. İyi mücadele ettiler. Rakibe imkan vermediler. Sadece penaltı dışında. Sistemimizi değiştirdik. 5-4-1’e döndük. Samsunspor’u takip ediyordum. Onları kapatmak için sistemde değişikliğe gittik. Buraya kadar gelen taraftarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Fazla değillerdi 10 kişilerdi ama büyük bir fedakarlık gösterdiler. Benim için en önemli olan rakip takım taraftarlarının bizi alkışlamasıydı. Rakip bize saygı duyuyorsa bu skordan daha önemlidir. Samsunspor’a da çok şans diliyorum. Güzel bir şehir. İnşallah ligde kalırlar. Ama bu hayatın bir parçası. Bugün iyi olan Gaziantep’ti” ifadelerini kullandı.

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