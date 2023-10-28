San Antonio Spurs 126-122 Houston Rockets Maç Özeti
NBA'e 11 maçla devam edildi. Türk oyuncular Cedi Osman ve Alperen Şengün'ü karşı karşıya getiren Batı Konferansı ekiplerinin çekişmeli mücadelesinin normal süresi, 111-111 eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümünde hücumda daha etkili olan Spurs, rakibini 4 sayı farkla mağlup etti. İkinci maçında ilk kez kazanan Spurs'te Devin Vassell 25 sayı, Victor Wembanyama 21 sayı, 12 ribaunt ve 3 blok, Keldon Johnson 20 sayı, 4'er ribaunt ve asist, Jeremy Sochan 14 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, 23 dakika süre alan milli oyuncu Cedi Osman 14 sayı, 2 ribaunt ve 1 asistle galibiyette pay sahibi oldu. San Antonio Spurs - Houston Rockets maç özeti haberimizde.
SAN ANTONİO SPURS - HOUSTON ROCKETS MAÇ ÖZETİ
ALPEREN ŞENGÜN’DEN ÜSTÜN PERFORMANS
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün üstün performansına rağmen konuk olduğu San Antonio Spurs'e uzatma sonunda 126-122 yenildi.
Rockets'ta milli oyuncu Alperen Şengün 25 sayı, 6'sı hücum olmak üzere 14 ribaunt, 7 asist ve 2 top çalmalık performansıyla maçın yıldızları arasına girdi.
CEDİ OSMAN’DAN 14 SAYI
NBA'e 11 maçla devam edildi. Türk oyuncular Cedi Osman ve Alperen Şengün'ü karşı karşıya getiren Batı Konferansı ekiplerinin çekişmeli mücadelesinin normal süresi, 111-111 eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümünde hücumda daha etkili olan Spurs, rakibini 4 sayı farkla mağlup etti.
23 dakika süre alan milli oyuncu Cedi Osman 14 sayı, 2 ribaunt ve 1 asistle galibiyette pay sahibi oldu.
NBA’DA GECENİN TOPLU SONUÇLARI
Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 99-111
Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 104-108
Atlanta Hawks-New York Knicks: 120-126
Boston Celtics-Miami Heat: 119-111
Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder: 105-108
San Antonio Spurs-Houston Rockets: 126-122 (uzatmada)
Chicago Bulls-Toronto Raptors: 104-103 (uzatmada)
Dallas Mavericks-Brooklyn Nets: 125-120
Utah Jazz-Los Angeles Clippers: 120-118
Sacramento Kings-Golden State Warriors: 114-122
Portland Trail Blazers-Orlando Magic: 97-102