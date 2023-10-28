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Alperen Şengün’ün üstün performansı Rockets’e yetmedi: Cedi'li Spurs uzatmalarda yendi: 126-122 | ÖZET

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün üstün performansına rağmen konuk olduğu San Antonio Spurs'e uzatma sonunda 126-122 yenildi. Spurs’da 23 dakika süre alan milli oyuncu Cedi Osman 14 sayı, 2 ribaunt ve 1 asistle galibiyette pay sahibi oldu. Henüz galibiyetle tanışamayan Rockets'ta milli oyuncu Alperen Şengün 25 sayı, 6'sı hücum olmak üzere 14 ribaunt, 7 asist ve 2 top çalmalık performansıyla maçın yıldızları arasına girdi. San Antonio Spurs - Houston Rockets maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

11:23 - 28/10/2023 Cumartesi
Güncelleme: 11:25 - 28/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
San Antonio Spurs 126-122 Houston Rockets Maç Özeti

San Antonio Spurs 126-122 Houston Rockets Maç Özeti

NBA'e 11 maçla devam edildi. Türk oyuncular Cedi Osman ve Alperen Şengün'ü karşı karşıya getiren Batı Konferansı ekiplerinin çekişmeli mücadelesinin normal süresi, 111-111 eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümünde hücumda daha etkili olan Spurs, rakibini 4 sayı farkla mağlup etti. İkinci maçında ilk kez kazanan Spurs'te Devin Vassell 25 sayı, Victor Wembanyama 21 sayı, 12 ribaunt ve 3 blok, Keldon Johnson 20 sayı, 4'er ribaunt ve asist, Jeremy Sochan 14 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, 23 dakika süre alan milli oyuncu Cedi Osman 14 sayı, 2 ribaunt ve 1 asistle galibiyette pay sahibi oldu. San Antonio Spurs - Houston Rockets maç özeti haberimizde.

SAN ANTONİO SPURS - HOUSTON ROCKETS MAÇ ÖZETİ

San Antonio Spurs - Houston Rockets maç özetini izlemek için

ALPEREN ŞENGÜN’DEN ÜSTÜN PERFORMANS

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün üstün performansına rağmen konuk olduğu San Antonio Spurs'e uzatma sonunda 126-122 yenildi.

Rockets'ta milli oyuncu Alperen Şengün 25 sayı, 6'sı hücum olmak üzere 14 ribaunt, 7 asist ve 2 top çalmalık performansıyla maçın yıldızları arasına girdi.

CEDİ OSMAN’DAN 14 SAYI

NBA'e 11 maçla devam edildi. Türk oyuncular Cedi Osman ve Alperen Şengün'ü karşı karşıya getiren Batı Konferansı ekiplerinin çekişmeli mücadelesinin normal süresi, 111-111 eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümünde hücumda daha etkili olan Spurs, rakibini 4 sayı farkla mağlup etti.

23 dakika süre alan milli oyuncu Cedi Osman 14 sayı, 2 ribaunt ve 1 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

NBA’DA GECENİN TOPLU SONUÇLARI

Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 99-111

Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 104-108

Atlanta Hawks-New York Knicks: 120-126

Boston Celtics-Miami Heat: 119-111

Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder: 105-108

San Antonio Spurs-Houston Rockets: 126-122 (uzatmada)

Chicago Bulls-Toronto Raptors: 104-103 (uzatmada)

Dallas Mavericks-Brooklyn Nets: 125-120

Utah Jazz-Los Angeles Clippers: 120-118

Sacramento Kings-Golden State Warriors: 114-122

Portland Trail Blazers-Orlando Magic: 97-102



#NBA
#Houston Rockets
#San Antonio Spurs
#Cedi Osman
#Alperen Şengün
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