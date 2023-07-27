Savunma Sanayi Fuarı 2023
09-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında ilki gerçekleştirilen IDEF 2023 fuarının ikincisi 25 Temmuz Salı günü başladı. 1993 yılından bugüne kadar, iki yılda bir icra edilen IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından 15 defa gerçekleşti. 16’ncısı düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF 2023) nerede ve nasıl gidileceği ise merak konusu. İşte detaylar.
IDEF 2023 SAVUNMA SANAYİ FUARI NEREDE?
IDEF 2023, 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, İstanbul'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecektir. Büyükçekmece ilçe sınırlarında, İstanbul kent merkezine (Taksim) 35 km uzaklıktaki fuar merkezi, Tekirdağ, Edirne ve Avrupa Otoyoluna da oldukça yakın konumda. . TÜYAP Fuar Alanına kendi aracınızla gidebileceğiniz gibi, metrobüs, İETT otobüsü, deniz otobüsü gibi toplu taşıma hatlarıyla da ulaşabilirsiniz.
IDEF 2023 SAVUNMA SANAYİ FUARI ÜCRETLİ Mİ?
IDEF Fuarını ziyaret etmek ücretsizdir.
IDEF 2023 SAVUNMA SANAYİ FUARINA KİMLER KATILABİLİR?
KURUM
* İçişleri Bakanlığı Yetkilileri ve Personeli
* Milli Savunma Bakanlığı Yetkilileri ve Personeli
* Üst Düzey Sivil ve Askerî Makamlar
* Genelkurmay Başkanlığı Yetkilileri ve Personeli
* K.K.K.lığı, Dz.K.K.lığı, Hv.K.K.lığı Yetkilileri ve Personeli
* J.Gn.K.lığı, EGM ve Sahil Güvenlik K.lığı Yetkilileri ve Personeli
* Özel Kuvvetler ve Anti-Terör Uzmanları
* Güvenlik Teftiş Uzmanları ve Personeli
* Askerî Güvenlik ve İstihbarat Kurumları Personeli
ÖZEL SEKTÖR
* Savunma Sanayii Firmalarında Çalışan Profesyoneller
* Sivil Savunma Uzmanları
* Savunma ve Güvenlik Sanayii Yöneticileri ve Danışmanları
* Savunma Sanayii AR-GE Uzmanları
SİVİL TOPLUM KURULUŞU
* Savunma ve Güvenlik İle İlgili Vakıflar, Dernekler ve Kümelenmeler
BASIN
* Yerli ve Yabancı Savunma Muhabirleri
IDEF FUARI NE ZAMAN BİTECEK?
Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı 25-28 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenlenecektir. Yarın fuarın son günü olacak.