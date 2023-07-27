09-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında ilki gerçekleştirilen IDEF 2023 fuarının ikincisi 25 Temmuz Salı günü başladı. 1993 yılından bugüne kadar, iki yılda bir icra edilen IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından 15 defa gerçekleşti. 16’ncısı düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF 2023) nerede ve nasıl gidileceği ise merak konusu. İşte detaylar.