Sebze çorbası tarifi: sebze çorbası malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Hem nefis bir tat hem de sağlıklı bir lezzeti sofralarınızda görmek isteyeceksiniz. İşte, o muhteşem sebze çorbası tarifi.
SEBZE ÇORBASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
- -2 adet havuç
- -2 adet kabak
- -2 adet biber
- -1/4 adet karnabahar (dilediğiniz sebzeyi ekleyebilir veya çıkartabilirsiniz)
- -3 yemek kaşığı un
- -1/2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ
- -5 su bardağı tavuk suyu (dilerseniz sıcak suyla da yapabilirsiniz)
- -1,5 tatlı kaşığı tuz
- -1 çay kaşığı nane
- -1 çay kaşığı toz acı biber
SEBZE ÇORBASI YAPILIŞI
- 1. Öncelikle havuç ve kabağı rendeleyip, biberleri ince ince doğruyoruz.
- 2. Hazır olan sebzeleri bir kenara alıp yağımızı tencereye koyup ısıtıyoruz. Isınan yağa unu ekleyip hafifçe kavuruyoruz.
- 3. Ardından sebzelerimizi de tencereye ilave ediyoruz.
- 4. Bir iki dakika sebzelerimizi karıştırıp daha sonra suyumuzu ekliyoruz. Yaklaşık on beş dakika orta ateşte kaynayan çorbamızı ocaktan almadan önce tuzunu ve baharatlarını ilave ediyoruz.
- 5. İsterseniz blenderdan geçirip ya da direkt bu şekilde servis edebilirsiniz.
- *Afiyet olsun.
SEBZE ÇORBASI PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?
Sebze çorbası tarifini hazırlama süresi 15 dakika, pişirme süresi 20 dakikadır.
SEBZE ÇORBASI KALORİSİ
Sebze çorbası kalori değeri 163/kcal'dir.