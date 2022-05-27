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Sebze çorbası tarifi: sebze çorbası malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Sağlıklı ve bol vitamin içeren bir çorba tarifini sizler için hazırladık; "sebze çorbası". Kabak, havuç, karnabahar karışımıyla enfes ve besleyici bir tat akşam sofralarınıza lezzet katacak. Peki, sebze çorbası nasıl yapılır? İşte, sebze çorbası tarifi, malzemeleri, kalori değeri, pişirme süresi ve yapılışı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sebze çorbası tarifi: sebze çorbası malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
Sebze çorbası nasıl yapılır?

Hem nefis bir tat hem de sağlıklı bir lezzeti sofralarınızda görmek isteyeceksiniz. İşte, o muhteşem sebze çorbası tarifi.

SEBZE ÇORBASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • -2 adet havuç
  • -2 adet kabak
  • -2 adet biber
  • -1/4 adet karnabahar (dilediğiniz sebzeyi ekleyebilir veya çıkartabilirsiniz)
  • -3 yemek kaşığı un
  • -1/2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ
  • -5 su bardağı tavuk suyu (dilerseniz sıcak suyla da yapabilirsiniz)
  • -1,5 tatlı kaşığı tuz
  • -1 çay kaşığı nane
  • -1 çay kaşığı toz acı biber


SEBZE ÇORBASI YAPILIŞI

  • 1. Öncelikle havuç ve kabağı rendeleyip, biberleri ince ince doğruyoruz.
  • 2. Hazır olan sebzeleri bir kenara alıp yağımızı tencereye koyup ısıtıyoruz. Isınan yağa unu ekleyip hafifçe kavuruyoruz.
  • 3. Ardından sebzelerimizi de tencereye ilave ediyoruz.
  • 4. Bir iki dakika sebzelerimizi karıştırıp daha sonra suyumuzu ekliyoruz. Yaklaşık on beş dakika orta ateşte kaynayan çorbamızı ocaktan almadan önce tuzunu ve baharatlarını ilave ediyoruz.
  • 5. İsterseniz blenderdan geçirip ya da direkt bu şekilde servis edebilirsiniz.
  • *Afiyet olsun.

SEBZE ÇORBASI PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Sebze çorbası tarifini hazırlama süresi 15 dakika, pişirme süresi 20 dakikadır.

SEBZE ÇORBASI KALORİSİ

Sebze çorbası kalori değeri 163/kcal'dir.

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