Sebze çorbası tarifi: sebze çorbası malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı Sağlıklı ve bol vitamin içeren bir çorba tarifini sizler için hazırladık; "sebze çorbası". Kabak, havuç, karnabahar karışımıyla enfes ve besleyici bir tat akşam sofralarınıza lezzet katacak. Peki, sebze çorbası nasıl yapılır? İşte, sebze çorbası tarifi, malzemeleri, kalori değeri, pişirme süresi ve yapılışı.

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