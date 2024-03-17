Secde ayetleri, Allah'ın yüceliği, kudreti ve yaratılışın sırları gibi konuları içerir ve müminleri derin bir ibadet ve teslimiyet hissine davet eder. Toplamda Kur'an'da 15 secde ayeti bulunmaktadır ve bu ayetler farklı surelerde yer alır. Secde edilmesi gereken ayetlere ulaşıldığında, okuyan kişi (eğer namaz içinde değilse) ayeti okuduktan veya dinledikten sonra doğrudan fiziksel bir secde gerçekleştirir. Namaz içinde bu ayetler okunduğunda, namazın akışı içinde ilave bir secde yapılır.

Secde ayetleri hangi surelerde var, geçiyor?

Kur'ân-ı Kerimde geçen secde ayetleri, 14 tanedir. Secde ayetleri aşağıdaki gibidir:

- A'râf suresinin 206. ayeti - Ra'd suresinin 15. ayeti - Nahl suresinin 49. ayeti - İsra suresinin 107. ayeti - Meryem suresinin 58. ayeti - Hac suresinin 18. ayeti - Sâd suresinin 24. ayeti - Furkan suresinin 60. ayeti - Neml suresinin 25. ayeti - Secde suresinin 15. ayeti - Fussılet suresinin 37. ayeti - Necm suresinin 62. ayeti - İnşikâk suresinin 21. ayeti - Alak suresinin 19. ayeti

A'RAF SURESİ 206. AYET

Araf Suresi 206. ayet Türkçe meali : Rabbinin katında bulunanlar bile O'na kulluk etmek hususunda kibre kapılmazlar, O'nu tesbih ederler ve yalnız O'na secde ederler.

RA'D SURESİ 15. AYETİ

Rad Suresi 15. ayet Türkçe meali: Göklerde ve yerde bulunanlar ve bunların gölgeleri sabah akşam, isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler.

NAHL SURESİ 49. AYET

Nahl Suresi 49. ayet Türkçe meali: Göklerdekiler, yerdeki canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler.

İSRA SURESİ 107. AYET

İsra Suresi 107. ayet Türkçe meali: De ki: "Siz ona inanın veya inanmayın, şu bir gerçektir ki, bundan önce kendilerine ilim verilen kimselere (Hakk'ın kelâmı) okununca derhal yüzüstü secdeye kapanırlar.

MERYEM SURESİ 58. AYET

Meryem Suresi 58. Ayet Türkçe meali: İşte bunlar, Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu, Âdem'in soyundan gelen peygamberler; Nûh ile birlikte (gemide) taşıdıklarımız, İbrâhim ve İsrâil'in (Ya'kub) soyundan gelenler ve doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerden olup, kendilerine Rahmân'ın âyetleri okunduğunda ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlar.

HAC SURESİ 18. AYET

Hac Suresi 18. Ayet Türkçe meali : Görmez misin göklerde ve yeryüzünde bulunanlar; güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu hep O'na secde etmektedir! Niceleri de azabı hak etmiştir. Allah'ın hakir kıldığı kimseyi onurlandırabilecek birisi yoktur. Kuşkusuz Allah dilediğini yapar.

SAD SURESİ 24. AYET

Sad Suresi 24. Ayet Türkçe meali : Dâvûd şöyle dedi: "Senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle doğrusu sana karşı haksızlık etmiştir. Zaten aralarında ortaklık ilişkileri bulunanların çoğu birbirine haksızlık ederler; yalnız iman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapmakta olanlar böyle değildir; ama onlar da o kadar az ki!" Dâvûd (böyle bir temsil ile) kendisini sınadığımızı anladı. Bunun üzerine rabbinden kendisini bağışlamasını dileyerek secdeye kapandı ve bütünüyle O'na yöneldi.

FURKAN SURESİ 60. AYET

Furkan Suresi 60. Ayet Türkçe meali : Onlara, "Rahmân'a secde edin" denildiğinde, "Rahmân da neymiş! Biz, senin istediğin şeye secde eder miyiz?" derler ve bu istek onları haktan daha da uzaklaştırır.

NEML SURESİ 25. AYET

Neml Suresi 25. Ayet Türkçe meali : (Şeytan bunu) göklerde ve yerde gizli olanı açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmesinler, diye yapmış.

SECDE SURESİ 15. AYET

Secde Suresi 15. Ayet Türkçe meali : Âyetlerimize yürekten inananlar ancak o kimselerdir ki, bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve rablerini hamd ile tesbih ederler.

FUSSİLET SURESİ 37. AYET

Fussilet Suresi 37. Ayet Türkçe meali : Gece ve gündüz, güneş ve ay O'nun işaretlerindendir. Eğer gerçekten Allah'a tapıyorsanız güneşe de aya da secde etmeyin, onları yaratan Allah'a secde edin.

NECM SURESİ 62. AYET

Necm Suresi 62. Ayet Türkçe meali : Haydi artık Allah için secdeye kapanıp kulluk ediniz.

İNŞİKAK SURESİ 21. AYET

İnşikak Suresi 21. Ayet Türkçe meali : Kendilerine Kur'an okunduğu zaman saygıyla yere kapanmıyorlar.

ALAK SURESİ 19. AYET

Alak Sures 19. ayeti Türkçe meali: Sakın onun isteğine uyma! Secdeye kapan ve Allah'a yakınlaş.

Secde ayetlerini okuyan ya da dinleyen tilavet secdesini yapmak durumunda.

Tilavet secdesi nedir?

Tilavet secdesiyle ilgili olarak Kur’ân-ı kerimde geçen bir ayette şöyle buyrulmaktadır: “Onlara Kur’ân okunduğu zaman secde etmiyorlar!” (İnşikâk 84 / 21)

Tilavet secdesinin vacip oluşuna delil olarak Abdullah bin Ömer (r.a) şöyle bir rivayette bulunmuştur: “Peygamber (s.a.v) Kur’ân okurken içinde secde ayeti bulunan bir sureye geldiğinde secde ederdi. Biz de kendisiyle birlikte secde ederdik. Öyle ki, bir kısmımız alnını koyacak yer bulamazdı. Resûlüllah (s.a.v) buyurdular ki: “Ademoğlu secde ayetini okuduğunda secde ederse, şeytan ağlayarak oradan uzaklaşır ve şöyle der: Eyvah! Ademoğlu secde etmekle emr olundu, secde etti; ona cennet var. Ben de secde etmekle emr olundum ama isyan ettim; bana da ateş var!” (Müslim, İman,133; İbn Mâce, İkame, 70)Kur’ân-ı kerimdeki secde ayetlerinden birinin okunması halinde secde etmenin gerekliliği hususunda Müslümanlar görüş birliği etmişlerdir.

Tilavet secdesi nasıl yapılır?

Namazın dışında ve namazda tilavet secdesi nasıl yapılır? Kur’an-ı Kerim okunurken secde âyetlerini okuyan veya dinleyen kimsenin tilavet secdesi yapması vaciptir. Secde âyeti okuyan kişi namazda değilse, ister âyeti okur okumaz, ister daha sonra kalkıp secdeyi yapar (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 254).

Namaz kılan kişinin namazda secde âyeti okuması hâlinde, secde âyetinden sonra üç âyetten daha fazla okumayıp, rükûya eğilecekse, tilavet secdesine niyet ederek rükûya gider. Yapmış olduğu bu rükû aynı zamanda tilavet secdesi yerine de geçer. Şayet üç âyetten daha fazla okuyacaksa, tilavet secdesine niyet ederek doğrudan secdeye gider ve bir defa secde yaptıktan sonra ayağa kalkıp kaldığı yerden kıraate devam eder (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 147).

Tilavet secdesi, namaz değilse de; taharet, kıbleye dönmek, niyet etmek, avret yerlerinin örtülü olması gibi namazda aranan şartlar tilavet secdesinde de aranır. Ancak tilavet secdesinde iftitah tekbiri sünnettir.

Tilavet secdesi yapacak kişi, ellerini kaldırmadan doğrudan doğruya ‘Allahu ekber’ diyerek bir kere secdeye gidip üç defa “Sübhane Rabbiye’l-alâ” dedikten sonra yine ‘Allahu ekber’ diyerek secdeden kalkar. Böylece tilavet secdesi tamamlanmış olur. Yani tilavet secdesinden sonra teşehhüt miktarı oturmak ve selam yoktur.