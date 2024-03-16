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Sütanneye fitre verilir mi?

Fitre, İslam dininde Ramazan ayı içinde veya Ramazan Bayramı'ndan önce maddi durumu iyi olan Müslümanların, ihtiyaç sahiplerine vermekle yükümlü oldukları bir tür sadakadır. Fitre miktarı 2024 yılı için 130 TL olarak belirlendi. Peki sütanneye fitre verilir mi?

17:55 - 16/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Sütanneye fitre ve zekat verilir mi?
Sütanneye fitre ve zekat verilir mi?

Fitre, aynı zamanda "fitre sadakası" veya "fıtır sadakası" olarak da bilinir. Fitre, kişinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra, belli bir miktar mali değeri olan malı veya paranın, ihtiyaç sahiplerine verilmesini ifade eder.

Sütanne zekat-fitre verilir mi?

Usûl ve furûa yani anne, baba, dede ve ninelerle, çocuk ve torunlara zekât verilmez (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/381). Çünkü kişi bakmakla yükümlü olduğu bu kimselere zekât verecek olsa verdiği zekât dolaylı yoldan kendisine dönmüş olacaktır. Oysa zekât veren, verdiği zekâttan hiçbir maddî menfaat sağlamamalı ve ondan yararlanmamalıdır. Ayrıca bu durumda, zekât olarak verilen malın ihtiyaç sahibinin mülkiyetine geçirilmiş olması şartı da ihlal edilmiş olur. Sütanne ve sütbaba ise kişinin bakmakla yükümlü olduğu kimselerden olmadığı için onlara zekat ve fitre verilebilir.

#fitre
#zekat
#ramazan
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Sütanneye fitre verilir mi?