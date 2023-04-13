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Seçim

Bakan Kasapoğlu: 14 Mayıs seçimleriyle çok farklı bir başlangıç yapacağız

AK Parti'den İzmir 1. bölge milletvekili adayı olarak açıklanan GençlikK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Kasapoğlu burada yaptığı konuşmada "Bugün hep birlikte bismillah diyoruz. 14 Mayıs sabahı, 15 Mayıs günü çok farklı bir başlangıç yapacağız .İzmir, Türkiye ve Türkiye Yüzyılı için 'Hemen şimdi' diyoruz. Bu başlangıcımız ülkemiz, milletimiz, insanlık için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

15:10 . 13/04/2023 Perşembe
AA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmiir'de açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu burada yaptığı konuşmada 14 Mayıs seçimleriyle çok farklı bir başlangıç yapacaklarını söyledi.

AK Parti'den İzmir 1. bölge milletvekili adayı olarak açıklanan Kasapoğlu için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Vali Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile bazı milletvekillerinin yanı sıra minik sporcuların da bulunduğu karşılamada konuşan Kasapoğlu, güzel bir havada, güzel bir başlangıç için İzmir'e geldiğini söyledi.
Bakan Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bugün hep birlikte bismillah diyoruz. İzmir, Türkiye ve Türkiye Yüzyılı için 'Hemen şimdi' diyoruz. Bu başlangıcımız ülkemiz, milletimiz, insanlık için hayırlı olsun. 14 Mayıs sabahı, 15 Mayıs günü çok farklı bir başlangıç yapacağız ve inşallah ülkemizin iddiasını daha yukarılara taşıma yolunda birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi en üst seviyede tutarak iddiamızla birlikte yarınlara yürüyeceğiz.
Başlangıcımız hayırlı olsun. İnşallah biraz sonra İzmir 1. ve 2. bölge adaylarımızla milletimizin huzuruna çıkacağız. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

Kasapoğlu ve eşi Ayşe Betül Kasapoğlu, daha sonra yerli ve milli otomobil Togg ile AK Parti aday tanıtım programına hareket etti.



AK Parti adaylarını belirledi: 16 bakan liste başı
AK Parti adaylarını belirledi: 16 bakan liste başı

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine giderken AK Parti’de milletvekili listeleri belli oldu. Buna göre 16 kabine üyesi AK Parti listelerinde birinci sırada aday gösterildi. Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. Sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. Bölge 1 sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge 1.sıra, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. Bölge 1. Sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. Bölge 1.sıra, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye 1. Sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara 2. Bölge 1. Sıra, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya 1. Sıra, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Kahramanmaraş, Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun, AK Parti'den aday oldu.


#Mehmet Muharrem Kasapoğlu
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