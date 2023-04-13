Bakan Kasapoğlu: 14 Mayıs seçimleriyle çok farklı bir başlangıç yapacağız

"Bugün hep birlikte bismillah diyoruz. İzmir, Türkiye ve Türkiye Yüzyılı için 'Hemen şimdi' diyoruz. Bu başlangıcımız ülkemiz, milletimiz, insanlık için hayırlı olsun. 14 Mayıs sabahı, 15 Mayıs günü çok farklı bir başlangıç yapacağız ve inşallah ülkemizin iddiasını daha yukarılara taşıma yolunda birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi en üst seviyede tutarak iddiamızla birlikte yarınlara yürüyeceğiz.

Başlangıcımız hayırlı olsun. İnşallah biraz sonra İzmir 1. ve 2. bölge adaylarımızla milletimizin huzuruna çıkacağız. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."