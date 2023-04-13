Bakan Kasapoğlu: 14 Mayıs seçimleriyle çok farklı bir başlangıç yapacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmiir'de açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu burada yaptığı konuşmada 14 Mayıs seçimleriyle çok farklı bir başlangıç yapacaklarını söyledi.
AK Parti'den İzmir 1. bölge milletvekili adayı olarak açıklanan Kasapoğlu için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.
Kasapoğlu ve eşi Ayşe Betül Kasapoğlu, daha sonra yerli ve milli otomobil Togg ile AK Parti aday tanıtım programına hareket etti.