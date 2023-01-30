Bakan Kasapoğlu: Ülkemizin diplomasideki gücünü hep birlikte yaşıyoruz

"Bu salon çok farklı kültürleri, anlamları bünyesinde barındırdı." diyen Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Kurucu mecliste farklı gruplardan, farklı etnik kökenlerden temsilciler vardı. Her birinin ortak ideali ay yıldızımızın altında bağımsız bir şekilde yaşamaktı. Bu meclisin göreve başladığı süreçteki zorlukları, yaşananları, o işgal sürecini hepimiz okuduk, öğrendik. Bu mekandaki temsilcilerin, işgalcilere karşı yiğit haykırışını hep birlikte takip ettik. Bu binada inşa edilen güçlü devleti hep birlikte yaşıyoruz. Bu çatı altında vatan için bu ülkenin, milletin bekası için çok büyük fedakarlıklar gerçekleştirildi. Sadece bu millet için değil, bu meclis dünyadaki tüm mazlumlar için bir ilham kaynağı. Bu kampımızın açılışını buradan başlatalım istedik. Geleceğin diplomatlarını, hukukçularını, kamu yöneticilerini bu meclisin içeriğini özümseyecek bir ruhla, manayla donatalım istedik. Bu ruh, bu mana, bugünlerimiz ve yarınlarımız için bizler için en büyük güçtür. Bu anlamlı mekanda sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu özellikle ifade etmek isterim."