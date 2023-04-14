Bakan Kasapoğlu: Sağlıktan eğitime kadar devasa projeler var

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Öte yandan konuşmasında muhtarlara da hitap eden Bakan Kasapoğlu, "Muhtarlık Türkiye'nin kadim yönetim anlayışında önemli bir aktör. Mahalleleriyle, köyleriyle halkın en yakınında olan bir birim. Sizlerin bu anlamdaki gayretlerini tüm Türkiye'deki muhtarlarımızda bir heyecan olarak görüyorum. Muhtarlarımızın hep yanında olduk. Birer katılım modeli olarak muhtarlarımızın süreçlere karışımını her daim önemli bulduk. Mahalledeki ihtiyaçları, talepleri en iyi gören insanlarsınız. Sizleri sürece katma noktasında daha büyük yaklaşımlar ortaya koyacağız. Gelin 14 Mayıs'ta Buca'nın 47 mahallesinde bu süreci en güçlü şekilde ortaya koyalım" diye konuştu.