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Seçim

Bakan Kasapoğlu: Sağlıktan eğitime kadar devasa projeler var

İzmir 1'inci Bölge'den ilk sırada milletvekili adayı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'deki seçim çalışmalarını Buca ilçesinden başlattı. Buca'da muhtarlarla bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, "İnşallah seçim çalışmalarımız ve İzmir sayfamız hayırlar, bereketler getirir. Buca'da ve İzmir'in diğer bölgelerindeki çalışmalarımıza bakıldığında sağlıktan eğitime kadar devasa eserler, projeler var" dedi.

13:28 . 14/04/2023 Cuma
DHA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde İzmir'de 1'inci Bölge'den ilk sırada milletvekili adayı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kentteki seçim çalışmalarını başlattı. İlk olarak AK Parti Buca İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra Buca ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi. Programda Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra AK Parti Buca İlçe Başkanı Hakan Kalfaoğlu, milletvekili adayları ve partililer yer aldı. Programda konuşan Bakan Kasapoğlu, "Bugün ilk programımızı Buca'da başlattık. İnşallah seçim çalışmalarımız ve İzmir sayfamız hayırlar, bereketler getirir. Tüm İzmir için hayırlı olsun diyorum. Hizmet anlayışımızın odağında insan var. İnsan için fayda üretmek var. Bu anlamda özellikle hizmet siyasetimizdeki insan odaklı çalışmaların sonuçlarını görüyorsunuz. Buca'da ve İzmir'in diğer bölgelerindeki çalışmalarımıza bakıldığında sağlıktan eğitime kadar devasa eserler, projeler var. Son 21 yılda bir spor devrimi gerçekleştirdik. Her alanda devrimler yaptık. Bu devrimlerin alt yapısı tesis, sahalar, salonlardır. Bunları İzmir'de görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.
'20 YIL ÖNCE 10 KİŞİ YURDA BAŞVURUYORSA 2'Sİ YERLEŞİYORDU'
İzmir'de inşa edilen Alsancak ve Göztepe statlarına dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, "Bu statlar üretken bir liderlik vizyonunun eseri. İzmir'de yerel yönetimlerin en yakın şahidisiniz. Ne üretiyorlar, ne üretmiyorlar bunları görüyorsunuz. Her şeyin aslında bir bakış açısı meselesi olduğunu görüyoruz. İzmir çok özel bir şehir. Türkiye'nin vizyonu ve bir demokrasi sembolü. İzmir'in Türkiye siyasetindeki yönü bundan sonraki süreçte çok farklı olacak. Aday listelerine baktığımızda 'Kimi koysak seçtiririz' mantığını görüyoruz. Türkiye'nin en genç odaklı yaklaşımı ve siyaseti AK Parti siyasetidir. Genç odaklı olmak gençler için eser ortaya koymakla, hizmet üretmekle ölçülür. Yurt sorunu diyorlardı. Bu yıl Türkiye genelinde başvuran herkes yurtlara yerleşti. İzmir'de de oran yüzde 100'dür. 20 yıl önceki Türkiye'ye baktığınızda 10 kişi başvuruyorsa 2'si yerleşiyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bakın, Buca Belediyesi'ne bakın kaç kişilik yurdu var?" dedi.

Öte yandan konuşmasında muhtarlara da hitap eden Bakan Kasapoğlu, "Muhtarlık Türkiye'nin kadim yönetim anlayışında önemli bir aktör. Mahalleleriyle, köyleriyle halkın en yakınında olan bir birim. Sizlerin bu anlamdaki gayretlerini tüm Türkiye'deki muhtarlarımızda bir heyecan olarak görüyorum. Muhtarlarımızın hep yanında olduk. Birer katılım modeli olarak muhtarlarımızın süreçlere karışımını her daim önemli bulduk. Mahalledeki ihtiyaçları, talepleri en iyi gören insanlarsınız. Sizleri sürece katma noktasında daha büyük yaklaşımlar ortaya koyacağız. Gelin 14 Mayıs'ta Buca'nın 47 mahallesinde bu süreci en güçlü şekilde ortaya koyalım" diye konuştu.




#Mehmet Muharrem Kasapoğlu
#Gençlik ve Spor Bakanı
#izmir
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