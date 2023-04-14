Bakan Kasapoğlu: Sağlıktan eğitime kadar devasa projeler var

'20 YIL ÖNCE 10 KİŞİ YURDA BAŞVURUYORSA 2'Sİ YERLEŞİYORDU'

İzmir'de inşa edilen Alsancak ve Göztepe statlarına dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, "Bu statlar üretken bir liderlik vizyonunun eseri. İzmir'de yerel yönetimlerin en yakın şahidisiniz. Ne üretiyorlar, ne üretmiyorlar bunları görüyorsunuz. Her şeyin aslında bir bakış açısı meselesi olduğunu görüyoruz. İzmir çok özel bir şehir. Türkiye'nin vizyonu ve bir demokrasi sembolü. İzmir'in Türkiye siyasetindeki yönü bundan sonraki süreçte çok farklı olacak. Aday listelerine baktığımızda 'Kimi koysak seçtiririz' mantığını görüyoruz. Türkiye'nin en genç odaklı yaklaşımı ve siyaseti AK Parti siyasetidir. Genç odaklı olmak gençler için eser ortaya koymakla, hizmet üretmekle ölçülür. Yurt sorunu diyorlardı. Bu yıl Türkiye genelinde başvuran herkes yurtlara yerleşti. İzmir'de de oran yüzde 100'dür. 20 yıl önceki Türkiye'ye baktığınızda 10 kişi başvuruyorsa 2'si yerleşiyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bakın, Buca Belediyesi'ne bakın kaç kişilik yurdu var?" dedi.