Benim amcam ülkücüydü

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7’li Masa’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu gibi “milliyetçilik” modasına uydu. Sözcü TV yayınına katılan İmamoğlu “Kendisini ülkücü tarif edenler kadar ben ülkücülük nedir bilirim. Rahmetli ülkücü bir amcanın yeğeni olarak yetiştim. İlk okuduğum kitap Dede Korkut Destanı’dır, Oğuz Kağan Destanı’dır” dedi. 2019 yerel seçimleri sürecinde İmamoğlu dedesinin Demokrat Partili olduğunu, ANAP kökenli bir aileden geldiğini, 2000’lerden itibaren de CHP’yi benimsediğini söylemişti.





ÜMİT ETTİĞİ RAKAMLARI AÇIKLAMIŞ

İmamoğlu seçim akşamı yaptığı “Kazandık” açıklamasıyla ilgili kendisini “O akşam işte çıktı ‘Ekrem İmamoğlu seçimi alacağız’ dedi. Ya ben ümidimi söyleyemeyecek miyim? Ben çıktım, ‘Evet ben ümitliyim, biz bu seçimi alacağız, sandıklar sayıldıkça çıkıyor’, tabii ki ümidimi ortaya koyacağım” diye savundu. DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin’in “Saat sekiz itibarıyla sonuçlar belliydi” açıklamasına da İmamoğlu, “Ne söylediği doğru, ne zamanı doğru, ne ittifaklığa uyar, ne takımdaşlığa uyar. Önce bunları ölçsün biçsin, öyle konuşsun” cevabını verdi.





SON UMUTLARI İNCE

Kaset iftirasıyla Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin ikinci turdaki tavrıyla ilgili ise İmamoğlu şunları kaydetti: “İlişkimiz hiç kopmamıştır. Ama net söyleyebilirim ki hem şahsım adına hem partim adına, genel başkanımızın da duyguları açısından söylüyorum ki, kötü bir diyaloğu taşıyacak zerre bir kötü zemini yok ilişkinin. Bu bağlamda pozitif her söylemi ben ondan beklerim. Ama negatif hiçbir söylemi ondan beklemem.”



