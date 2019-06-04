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Seçim CHPde yalanın sonu yok
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2019 YEREL SEÇİMİ

CHP’de yalanın sonu yok

CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya ekibi yalanlarına bir yenisini ekledi. Sokak röportajında “Bir önceki seçimde Binali Bey’e verdim. Bu kez İmamoğlu’na” diyen kişinin Kartal Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Umut Daştan olduğu ortaya çıktı. Bir diğer sokak röportajında sıradan bir vatandaş olarak konuşan kişinin de Esenyurt’un CHP’li Meclis Üyesi Emine Polat olduğu anlaşıldı.

Fatih Özer Yeni Şafak
CHP Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Umut Daştan
CHP Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Umut Daştan

CHP’nin İBB adayı İmamoğlu’nun kampanya ekibi yalana doymuyor. Bir sokak röportajında “Bir önceki seçimde Binali Bey’e verdim. Bu kez İmamoğlu’na” diyen kişinin CHP’li meclis üyesi olduğu ortaya çıktı.

Röportajlarında CHP’li meclis üyelerini kamuoyuna vatandaş olarak tanıtan CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya ekibi skandallarına bir yenisini ekledi.

Seçim süreci boyunca vatandaş olduğunu iddia eden birçok kişinin CHP ile doğrudan bağlantılı olduğu anlaşıldı. İmamoğlu’nun propagandasını yapan ekibe vatandaş olarak konuşan Umut Daştan, “Bu seçimde İmamoğlu’na vereceğiz. Önceki seçimde Binali Bey’e vermiştik. Sanki mağdur rolündeymiş gibi oldu bir de yüzü daha sevecen. Daha dirayetle karşıladı. O yüzden ona vermeyi düşünüyoruz bu seçimde arkadaşlarla” dedi. AK Partili imajı verilen Daştan’ın CHP Kartal Belediyesi Meclis Üyesi olduğu ortaya çıktı.

AK PARTİLİ SEÇMEN İMAJI VERDİ

Bir diğer sokak röportajında, sıradan bir vatandaş gibi konuşan kadının CHP'li Esenyurt Belediyesi Meclis Üyesi Emine Polat olduğu anlaşıldı.

CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün kardeşi Eyüp Akgün de propagandaya destek verenler arasındaki yerini aldı. Sıradan bir vatandaş gibi görüş bildiren Akgün'e tepki yağdı.

İstanbul Ümraniye'deki bir sokak röportajında ise 31 Mart yerel seçimlerinde oyunu Binali Yıldırım’a verdiğini, 23 Haziran’da Ekrem İmamoğlu’na vereceğini söyleyen şahsın Mahmut Tanal ile fotoğrafları ve CHP ilçe teşkilatında görev yaptığı ortaya çıktı.

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VATANDAŞ DEĞİL BAŞKAN ADAYI

İmamoğlu’nun “Bu gece iftarda Bağcılar'da Kastamonulu Köse Ailesi'nin evine misafir olduk” dediği Köse ailesinin ferdi Ertuğrul Köse’nin 2014 yılından SP Kastamonu Taşköprü Belediye Başkan adayı olduğu anlaşıldı. İftar programında 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti’nin Bağcılar Belediye Başkan adayı Muhammet Bayram’ın da yer aldığı görüldü.

CHP’nin yeni yalancısı: Sokak röportajındaki ‘vatandaş’ meclis üyesi çıktı
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CHP’nin yeni yalancısı: Sokak röportajındaki ‘vatandaş’ meclis üyesi çıktı
CHP, 23 Haziran seçimleri öncesinde her geçen gün yeni bir yalan ve sahtekarlıkla halkın karşısına çıkıyor. Bir kanala verilen sokak röportajında “Bir önceki seçimde Binali Yıldırım'a oy vermiştim bu seçimde Ekrem İmamoğlu'na vereceğim” diyen kişinin CHP Kartal Meclis Üyesi Umut Daştan olduğu ortaya çıktı.
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