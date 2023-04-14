Cüneyt Özdemir'den 'Beni eleştirebilirsiniz' diyen Kılıçdaroğlu'na: Azıcık eleştirdim diye yayınlarımıza çıkmıyorsunuz

Cüneyt Özdemir - Kemal Kılıçdaroğlu
Yedili Koalisyon'un cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından, "Cumhurbaşkanı olarak beni rahatlıkla eleştirebileceksiniz" notuyla bir video paylaştı.
Kılıçdaroğlu'nun video mesajı sonrası gazeteci Cüneyt Özdemir'den Kılıçdaroğlu'na eleştiri geldi.
Yedili Masa'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Avrupa'ya vizeleri kaldıracağız" vaadi sosyal medyada alay konusu haline geldi. Gazeteci Cüneyt Özdemir, Kılıçdaroğlu'nun söylemini kendi YouTube kanalında tiye aldı. Özdemir, Kılıçdaroğlu'nun vaadini "Olacak şey var olmayacak şey var. Ne diyecekler? Ey Avrupa Birliği gel bakalım, siz bize vizeleri kaldırmazsanız, biz de size vize uygulayacağız mı diyecekler? Seçim zamanı söylüyorsun. En güzel şey vaatte bulunmak. En güzelini Demirel yapmıştı onlar ne veriyorsa iki katını veriyorum. Tutabilen yok seni yani." ifadelerini kullandı.
Gazeteci Cüneyt Özdemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını FETÖ'cülerin desteklediğini iddia etti. Özdemir, Kılıçdaroğlu ve Akşener'e çağrı yaparak, 'Bu işi HDP'siz çözeriz derlerse kaybederler. Meral Hanım başbakanlığı rüyasında görür, Kemal Bey CHP'nin başında kalamaz' dedi.
Gazeteci Cüneyt Özdemir youtube kanalında Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun "Üç ay içinde Avrupa’ya vizesiz girilecek" vaadini ti'ye aldı. Özdemir "Olacak şey var olmayacak şey var. Politikacılığın en güzel kısmı vaatte bulunmak" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu’nun ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeyerek Altılı Masa’yı dağıttı. Akşener’in partisinin kıskaca alındığını söylemesi, ortaklarını yalancılık, kişisel hırs ve ajandalara kapılmakla suçlaması, muhalefette şok etkisi oluşturdu. Yaşanan gelişmeleri kendi yayınlarında değerlendiren Cüneyt Özdemir, bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hiçbir polemiğe girmediğini ifade ederek, “Bence de çok akıllıca bir şey yapıyor. Çünkü tamamen depreme odaklanmış durumda. ’Depremi bitireceğiz’ diyor, dün yine bir kurultay toplamışlar. Hiçbir şekilde bu polemiğe girmiyor. Farkındaysanız AK Parti’den tek bir cümle duymadık birkaç tweet dışında. Sezar’ın hakkı Sezar’a” dedi. Özdemir’in yayın konuğu MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat ise bu sözler üzerine, Erdoğan’ın deneyimli bir siyasetçi olduğunu belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı sahayı okuyor. Sahayı okumak zaten budur” ifadelerini kullandı.
Baykar, sosyal medya hesabından Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nden ramazan süslemelerinin yer aldığı görüntüler paylaştı. Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi 200 bin metrekare arsa üzerine kurulu ve dünyanın en nitelikli sosyal donatılarına sahip tesisi özelliği taşıyor. Üretim, mekanik ve elektronik entegrasyon fazları bir arada olan 58 bin metrekarelik AR-GE Tasarım Merkezi tesiste 13 farklı mühendislik disiplini bir arada çalışıyor. Merkezde 100 bin metrekare kapalı alanda kurulu üretim ve entegrasyon tesisleri mevcutken 24 bin metrekarelik Baykar Park’ın içinde suni çim futbol sahası, basketbol ve voleybol sahaları ile yürüyüş parkuru bulunuyor. Bunun yanında AR-GE ve Tasarım Merkezi içinde mescid, konferans salonu, cep sineması, iki kapalı havuz, hamam, sauna, spa merkezi ve fitness salonu yer alıyor. Çocuk sahibi çalışanlar için kreş imkanının sunulduğu merkezde 45 oda / 70 yataklı konaklama tesisi, 670 kişilik oturma kapasitesine sahip yemekhane, 2 kafeterya, 440 araçlık, 22 bin metrekare otopark binası bulunuyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tesisin görüntülerini paylaşarak, "Teknoloji Kampüsümüz. Gönlümüzün aktığı yer. Evimiz." ifadesini kullandı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise "Yüksek teknoloji ile milli değerlerimizin harmanlandığı, dünyanın en nitelikli sosyal donatılarına sahip, insan odaklı kampüsümüz Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi." paylaşımında bulundu.