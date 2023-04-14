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Seçim

Cüneyt Özdemir'den 'Beni eleştirebilirsiniz' diyen Kılıçdaroğlu'na: Azıcık eleştirdim diye yayınlarımıza çıkmıyorsunuz

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Cumhurbaşkanı olarak beni rahatlıkla eleştirebileceksiniz" sözleriyle yaptığı video paylaşımına sitem etti. Cüneyt Özdemir, "Kemal bey sizi azıcık eleştirdiğim için küstünüz yayınlarımıza katılmıyorsunuz! Kimi arayalım?" diyerek tepki gösterdi.

13:34 . 14/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cüneyt Özdemir - Kemal Kılıçdaroğlu

Cüneyt Özdemir - Kemal Kılıçdaroğlu

Yedili Koalisyon'un cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından, "Cumhurbaşkanı olarak beni rahatlıkla eleştirebileceksiniz" notuyla bir video paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun video mesajı sonrası gazeteci Cüneyt Özdemir'den Kılıçdaroğlu'na eleştiri geldi.

Özdemir paylaşımı alıntılayarak,
"Kemal bey sizi azıcık eleştirdiğim için küstünüz yayınlarımıza katılmıyorsunuz! Kimi arayalım?"
ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın depreme odaklanmasına dikkat çeken Cüneyt Özdemir: Sezar’ın hakkı Sezar’a
Erdoğan’ın depreme odaklanmasına dikkat çeken Cüneyt Özdemir: Sezar’ın hakkı Sezar’a

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu’nun ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeyerek Altılı Masa’yı dağıttı. Akşener’in partisinin kıskaca alındığını söylemesi, ortaklarını yalancılık, kişisel hırs ve ajandalara kapılmakla suçlaması, muhalefette şok etkisi oluşturdu. Yaşanan gelişmeleri kendi yayınlarında değerlendiren Cüneyt Özdemir, bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hiçbir polemiğe girmediğini ifade ederek, “Bence de çok akıllıca bir şey yapıyor. Çünkü tamamen depreme odaklanmış durumda. ’Depremi bitireceğiz’ diyor, dün yine bir kurultay toplamışlar. Hiçbir şekilde bu polemiğe girmiyor. Farkındaysanız AK Parti’den tek bir cümle duymadık birkaç tweet dışında. Sezar’ın hakkı Sezar’a” dedi. Özdemir’in yayın konuğu MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat ise bu sözler üzerine, Erdoğan’ın deneyimli bir siyasetçi olduğunu belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı sahayı okuyor. Sahayı okumak zaten budur” ifadelerini kullandı.

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’nden görüntüler paylaşıldı
Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’nden görüntüler paylaşıldı

Baykar, sosyal medya hesabından Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nden ramazan süslemelerinin yer aldığı görüntüler paylaştı. Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi 200 bin metrekare arsa üzerine kurulu ve dünyanın en nitelikli sosyal donatılarına sahip tesisi özelliği taşıyor. Üretim, mekanik ve elektronik entegrasyon fazları bir arada olan 58 bin metrekarelik AR-GE Tasarım Merkezi tesiste 13 farklı mühendislik disiplini bir arada çalışıyor. Merkezde 100 bin metrekare kapalı alanda kurulu üretim ve entegrasyon tesisleri mevcutken 24 bin metrekarelik Baykar Park’ın içinde suni çim futbol sahası, basketbol ve voleybol sahaları ile yürüyüş parkuru bulunuyor. Bunun yanında AR-GE ve Tasarım Merkezi içinde mescid, konferans salonu, cep sineması, iki kapalı havuz, hamam, sauna, spa merkezi ve fitness salonu yer alıyor. Çocuk sahibi çalışanlar için kreş imkanının sunulduğu merkezde 45 oda / 70 yataklı konaklama tesisi, 670 kişilik oturma kapasitesine sahip yemekhane, 2 kafeterya, 440 araçlık, 22 bin metrekare otopark binası bulunuyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tesisin görüntülerini paylaşarak, "Teknoloji Kampüsümüz. Gönlümüzün aktığı yer. Evimiz." ifadesini kullandı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise "Yüksek teknoloji ile milli değerlerimizin harmanlandığı, dünyanın en nitelikli sosyal donatılarına sahip, insan odaklı kampüsümüz Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi." paylaşımında bulundu.


#Cüneyt Özdemir
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
30 dakika önce
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