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Cüneyt Özdemir Kılıçdaroğlu'nun vize vaadini ti'ye aldı: Olacak şey var olmayacak şey var

Gazeteci Cüneyt Özdemir youtube kanalında Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun "Üç ay içinde Avrupa’ya vizesiz girilecek" vaadini ti'ye aldı. Özdemir "Olacak şey var olmayacak şey var. Politikacılığın en güzel kısmı vaatte bulunmak" dedi.

12:15 . 7/04/2023 Cuma
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Cüneyt Özdemir - Kemal Kılıçdaroğlu

Cüneyt Özdemir - Kemal Kılıçdaroğlu

Gazeteci Cüneyt Özdemir Youtube kanalından Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun
"Üç ay içinde Avrupa’ya vizesiz girilecek"
vaadi ile ilgili konuştu.
CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Habertürk'te katıldığı bir televizyon programında
"Biz iktidara geleceğiz, Cumhurbaşkanlığını kazanacağız, bu ülkeyi en geç 1 yıl içinde rahat nefes alacağı ülke haline getireceğiz. Ülkede her vatandaş AB'ye vizesiz girecek. Hasar tespitlerini yaptık. Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Vizeyi kaldıracağız. Gerekli düzenlemeleri yapacağız. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz"
ifadelerini kullanmıştı.


"Olacak şey var olmayacak şey var"

Cüneyt Özdemir'in Kılıçdaroğlu'nun vaatlerini ti'ye aldığı ifadeleri şu şekilde;

  • Maaş zammı veriyorsun da vizeler nasıl kalkacak? Olacak şey var olmayacak şey var. Ne diyecekler? Ey Avrupa Birliği gel bakalım, siz bize vizeleri kaldırmazsanız, biz de size vize uygulayacağız mı diyecekler.
  • Emeklilere maaş vereceğiz. parası nereden peki; uyuşturucu baronlarından. Diplomasinin de bir adabı var. Politikacılığın en güzel kısmı vaatte bulunmak.

Kenan Taş da konuyla ilgili "'60-70 yılda olmayan bir şeyi 3 ayda kaldıracağım' demek çok mantıklı değil" ifadelerini kullandı.


#Cüneyt Özdemir
#Kemal Kılıçdaroğlu
#vize
36 dakika önce
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