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Seçim

Fondaş medya 14 Mayıs'a kılıf hazırlıyor: Yanardağ'dan akla ziyan 'oy pusulası' provokasyonu

CHP'nin fonladığı TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, seçimlere sayılı günler kala 'duyum değil ciddi istihbarat' diyerek akla ziyan bir provokasyona daha imza attı. Seçim günü Erdoğan'dan başkasına basılacak 'evet' mührünün silineceğini iddia eden Yanardağ'ın kendisini gülünç duruma düşüren açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

10:27 . 19/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Merdan Yanardağ

Merdan Yanardağ

28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir aydan kısa bir süre kala muhalif medya adeta
'hezimete kılıf bulma'
yarışına girdi.

Muhalif medya seçim gecesinin algısını inşa ediyor

CHP yanlısı kanal ve gazeteler, kazanmaya yönelik değil de kaybetmenin bahaneleri üzerine haberler yaparak, 14 Mayıs seçim akşamı için
'şaibe karıştırıldığı için kaybedildi'
üzerinden algı inşa etmeye çalışıyor.

Oy pusulalarıyla ilgili akıl almaz bir iddia

Sözcü'nün
"YSK, bir oldubittiyle ‘Erdoğan kazandı’ derse partiler ne yapacak?"
başlığıyla yaptığı şaibe algısı ve Karar gazetesinin
Rusların seçimlere müdahale edeceği
iddialarına bir yenisi TELE1'den geldi. CHP yandaşı Merdan Yanardağ, oy pusulalarıyla ilgili akıl almaz bir iddia ortaya attı.

'Zaman ayarlı oy pusulası' komplosu

Kendisinin edindiği bir istihbaratın olduğunu söyleyen Yanardağ, seçimlerde dijital oy pusulası kağıtlarının olacağını söyleyerek
“Erdoğan’dan başkasına basılacak Evet mührünün silineceği, Erdoğan’a mühür basılacak noktada ise ‘Evet’in saat 17’den sonra ortaya çıkacağına dair çok ciddi acayip iddialar var. Yani bu özelliğe sahip kağıtların olduğu belirtiliyor”
ifadelerini kullandı.

Alay konusu oldu: Kaybetme korkusu akıllarını aldı

Yanardağ'ın bu sözleri sosyal medyada gündem olurken vatandaşlar
"Allah kimseyi şu hale düşürmesin, Bu adam kanal yönetiyor gazeteciyim diyor, Kaybetme korkusu, akıllarını başlarından almış"
sözleriyle Yanardağ'a tepki gösterdi.





#Merdan Yanardağ
#TELE 1
#CHP
1 saat önce
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