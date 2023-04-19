Fondaş medya 14 Mayıs'a kılıf hazırlıyor: Yanardağ'dan akla ziyan 'oy pusulası' provokasyonu

Merdan Yanardağ
28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir aydan kısa bir süre kala muhalif medya adeta
'hezimete kılıf bulma'
yarışına girdi.
Muhalif medya seçim gecesinin algısını inşa ediyor
Muhalif medya seçim gecesinin algısını inşa ediyor
CHP yanlısı kanal ve gazeteler, kazanmaya yönelik değil de kaybetmenin bahaneleri üzerine haberler yaparak, 14 Mayıs seçim akşamı için
'şaibe karıştırıldığı için kaybedildi'
üzerinden algı inşa etmeye çalışıyor.
Oy pusulalarıyla ilgili akıl almaz bir iddia
Oy pusulalarıyla ilgili akıl almaz bir iddia
Sözcü'nün
"YSK, bir oldubittiyle ‘Erdoğan kazandı’ derse partiler ne yapacak?"
başlığıyla yaptığı şaibe algısı ve Karar gazetesinin
Rusların seçimlere müdahale edeceği
iddialarına bir yenisi TELE1'den geldi. CHP yandaşı Merdan Yanardağ, oy pusulalarıyla ilgili akıl almaz bir iddia ortaya attı.
'Zaman ayarlı oy pusulası' komplosu
'Zaman ayarlı oy pusulası' komplosu
Kendisinin edindiği bir istihbaratın olduğunu söyleyen Yanardağ, seçimlerde dijital oy pusulası kağıtlarının olacağını söyleyerek
“Erdoğan’dan başkasına basılacak Evet mührünün silineceği, Erdoğan’a mühür basılacak noktada ise ‘Evet’in saat 17’den sonra ortaya çıkacağına dair çok ciddi acayip iddialar var. Yani bu özelliğe sahip kağıtların olduğu belirtiliyor”
ifadelerini kullandı.
Alay konusu oldu: Kaybetme korkusu akıllarını aldı
Alay konusu oldu: Kaybetme korkusu akıllarını aldı
Yanardağ'ın bu sözleri sosyal medyada gündem olurken vatandaşlar
"Allah kimseyi şu hale düşürmesin, Bu adam kanal yönetiyor gazeteciyim diyor, Kaybetme korkusu, akıllarını başlarından almış"
sözleriyle Yanardağ'a tepki gösterdi.
#Merdan Yanardağ
#TELE 1
#CHP
1 saat önce