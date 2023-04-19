Fondaş medya 14 Mayıs'a kılıf hazırlıyor: Yanardağ'dan akla ziyan 'oy pusulası' provokasyonu

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, dün hizmete giren, İHA'lar ve en ağır helikopterlerin iniş kalkış yapabileceği dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu hedef aldı. Geçmişte yerli ve milli SİHA'larla 'oyuncak' diyerek aklınca alay eden Yanardağ, bugün de TCG Anadolu'nun SİHA gemisi olmadığını savunarak, "Literatürde böyle bir şey yok. Bu bir çıkarma tamamlanmamış çıkarma gemisi" diye konuştu.