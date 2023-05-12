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Seçim

İncenin çekilmesi seçimi etkilemez

Adaylıktan çekilme tarihi geçtiği için İnce’nin adaylıktan çekilmesi 14 Mayıs seçimlerini etkilemeyecek. Oy pusulası değiştirilmeyecek ve ona verilecek oylar da geçersiz sayılmayacak.

Uğur Duyan
04:00 . 12/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 12. maddesi, “Birinci oylamada, kesin aday listesinin Resmi Gazete’de yayımından itibaren, oy verme günü saat 17.00’ye kadar listede meydana gelecek eksilmeler, değişikliği gerektirmez” hükmünü içeriyor. Memleket Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi, 14 Mayıs seçimlerini etkilemeyecek. Oy pusulası değiştirilmeyecek, adayın aldığı oylar da geçersiz sayılmayacak. Adaylıktan çekilme tarihinin geçmesinden dolayı seçimler aynı şekilde yapılacak. Oy verme işleminin tamamlandığı yurt dışı oylar merak ediliyor. Yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında İnce’ye verilen oylar sayılacak. Yalnız İnce’nin yüzde 50+1 oy alması halinde mazbatası teslim edilmeyecek. Bu durumda diğer en yüksek oyu alan iki adayla ikinci tura gidilecek.,



#Muharrem İnce
#Cumhurbaşkanlığı Seçimi
#YSK
#Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu
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