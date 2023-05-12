İncenin çekilmesi seçimi etkilemez

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 12. maddesi, “Birinci oylamada, kesin aday listesinin Resmi Gazete’de yayımından itibaren, oy verme günü saat 17.00’ye kadar listede meydana gelecek eksilmeler, değişikliği gerektirmez” hükmünü içeriyor. Memleket Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi, 14 Mayıs seçimlerini etkilemeyecek. Oy pusulası değiştirilmeyecek, adayın aldığı oylar da geçersiz sayılmayacak. Adaylıktan çekilme tarihinin geçmesinden dolayı seçimler aynı şekilde yapılacak. Oy verme işleminin tamamlandığı yurt dışı oylar merak ediliyor. Yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında İnce’ye verilen oylar sayılacak. Yalnız İnce’nin yüzde 50+1 oy alması halinde mazbatası teslim edilmeyecek. Bu durumda diğer en yüksek oyu alan iki adayla ikinci tura gidilecek.,