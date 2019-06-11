Seçim İstanbul seçimlerinde kullanılacak oy pusulası
2019 YEREL SEÇİMİ

İstanbul seçiminde kullanılacak oy pusulasında partilerin sıralamaları

İstanbul seçimlerinde kullanılacak oy pusulası

23 Haziran'da yeniden yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kullanılacak oy pusulası ilçe seçim kurullarına gönderildi.

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İstanbul'da yeniden yapılacak seçimde, 31 Mart'ta kullanılan oy pusulaları baz alındı. Seçime katılan partilerin yerlerine belirleyen kura çekimi bu kez yapılmadı. Sadece seçimden çekilen partiler pusuladan çıkarıldı.

Buna göre İstanbul Büyükşehir Başkanlığı için 4 parti ve 17 bağımsız aday yarışacak.

  • Pusulanın ilk sırasında Saadet partisi, İkinci sırada Vatan Partisi, üçüncü sırada CHP ve dördüncü sırada AK Parti yer alıyor.

TRT Haber'in haberine göre, 17 bağımsız adayın ismi de parti logolarından ayrı bir bölümde 2 sıra halinde dizildi.

31 Mart'taki bağımsız adayların bazıları da 23 Haziran seçimlerine katılmama kararı almıştı.

Yeni oy pusulaları mühürlenerek İstanbul'un 39 ilçesindeki seçim kurullarına gönderildi.

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