Yerel Seçim 2019
Seçim Muğla Seçim 2019 - Muğla Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları
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Muğla Seçim 2019 - Muğla Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

Muğla 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları ne durumda? 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Muğla ilinde hangi adayların kaç oy aldığı sayfamızda. Muğla Yerel Seçim sonuçları en hızlı şekilde Yeni Şafak Muğla Yerel seçim sonuçları sayfasında.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muğla seçim sonuçları.
Muğla seçim sonuçları.

Muğla Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Muğla ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Muğla seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Muğla ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Muğla ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Muğla 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Muğla Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Muğla Bodrum Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Muğla Datça Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Muğla Fethiye Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Muğla Köyceğiz Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Muğla Marmaris Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Muğla Milas Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Muğla Ula Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Muğla Yatağan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Muğla Dalaman Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Muğla Ortaca Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Muğla Kavaklıdere Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Muğla Menteşe Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Muğla Seydikemer Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

MUĞLA

TÜİK verilerine göre, 2018 yılı itibariyle Muğla'nın nüfusu 967.487'dir.

Antik Karya bölgesinin en eski yerleşimlerinden biri olan Muğla, bilinen tarihi boyunca başlangıçta Anadolu'nun yerli halkı Karyalıların, ardından kısmen ve kısa dönemler halinde Mısır, Asur ve İskit işgallerinin, zamanla da özellikle kıyılarda Helenistik kolonizasyon hareketinin egemenliği altında kalmıştır. Önce Medler, daha sonra Persler Muğla'yı idareleri altında almışlar ve bölgeyi bir satrap aracılığıyla yönetmişlerdir. Büyük İskender'in ordularıyla gelişinde Muğla bölgesi bir Karya satrapı tarafından yönetilmekte idi.

'Karya' isminin bölgeye M.Ö.3400 yıllarında gelen kavimlere önderlik etmiş 'Kar' isimli bir komutandan kaynaklandığına ilişkin tezler öne sürülmektedir. Bölge çağlar boyunca Karya olarak anılmış ve kuzeyde Söke, Aydın, Nazilli üzerinden başlayıp güneyde Dalaman Çayının denize döküldüğü yerde biten Karya bölgesi, kuzeyinde Lidyalıların, güneyinde Likyalıların ve Anadolu içlerinde de Frigyalıların hüküm sürdüğü bölgelere komşu olmuştur.

Kavimleri Karya bölgesine kıyılardan başlayan çok uzun bir süreçte nüfuz etmişlerdir. Knidos (Datça yarımadasının ucu) ve Halikarnas (Bodrum) ile başlayan Helen kolonizasyonu ile zamanla Daldala (Dalaman), Stratonikea (Yatağan Eskihisar), Nakrasa (Karakuyu), Akassos (Bozüyük) ve Fethiye çevresinde de Telmessos, Xantos (Kınık), Patara (Minare) ve Tlos (Eşen) kentleri kurulmuştur.

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MÖ 334 yılında Karya'ya gelen Büyük İskender, Perslerin çekilmesiyle ortaya çıkmış kardeşlerarası bir saltanat kavgasıyla karşılaştı. Kardeşlerden Ada ve ağabeyi ve kocası Hidrieus ile Mausolus ve kızkardeşi ve karısı Artemisia, diğer kardeş olan Piksodaros'un isyanı ile karşı karşıyaydılar ve bu nedenle kuzeye Alinda'ya (Karpuzlu) çekilmişlerdi. Ada Alinda'nın anahtarlarını Büyük İskender'e göndererek kendisini annesi olarak kabul etmesini istedi. İskender de bu isteği kabul ederek Ada'yı Karya satraplığına getirdi. Ancak ertesi yıl İskender'in Likya'ya geçmesiyle Piksodaros ablası satrap Ada'yı öldürerek yerine geçti. İskender'in haznedarı Filotas'ı satraplığa ataması da asayişi sağlamadı ve İskender'in uzaklaşmasıyla bölge Bergama ve Roma egemenliğine kadar (yaklaşık iki yüzyıl) sürecek bir anarşi döneminin içine düştü. 395'te Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmasıyla da Karya Bizans İmparatorluğu içinde kaldı.

Muğla ili tarihî kalıntılar açısından son derece zengin olup, sınırları içinde 103 ören yeri bulunmaktadır.

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