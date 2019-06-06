Seçim YSK Başkanı Güven 13 seçim müdürü başka illere görevlendirildi
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2019 YEREL SEÇİMİ

YSK Başkanı Güven: 13 seçim müdürü başka illere görevlendirildi

YSK Başkanı Sadi Güven, İstanbul seçimlerinde görev yapan müdürler ve diğer sorumlular hakkında açıklamalarda bulundu. Seçimlerdeki usulsüzlükler dikkate alınarak 13 seçim müdürünün başka illere görevlendirildiğini duyuran Güven ayrıca kanuna aykırı görevlendirme yapan ilçe seçim kurulu başkan ve diğer sorumluları hakkındaki suç duyurusunun HSK'ye gönderildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Sadi Güven
Sadi Güven

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "İlçe seçim kurulu başkanlarının en kıdemli hakim olması yasal zorunluluktur. Hakimlerin görev yerleri Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenmektedir. Hakimlerin atanmaları YSK yetkisi dahilinde değildir." ifadesini kullandı.

Güven, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde görev alan ve haklarında soruşturma açılan ilçe seçim kurulu başkanları ile diğer yetkililerin, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerinde görev almalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Açıklamada, İstanbul'daki seçimin yenilenme kararının alındığını, seçim sürecinde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu hatırlatan Sadi Güven, "İlçe seçim kurulu başkanı hakimlerle birlikte suça iştirak eden diğer sorumluların da soruşturma ve kovuşturmaları Hakimler ve Savcılar Kurulunca yapılması gerektiğinden, suç duyurusuna ilişkin yazımızın Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) gönderilmek üzere işlemsiz olarak iade edilmesi istenilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Suç duyurusunda bulunuldu

Güven, Hakimler ve Savcılar Kanununun, "Hakim ve savcıların suçlarına iştirak edenler aynı soruşturma ve kovuşturma mercilerine tabidirler" hükmü gereğince, ilçe seçim kurul başkanlarının yanı sıra diğer sorumlular hakkındaki suç duyurusu kararını HSK'ye gönderdiklerini ifade etti.

İlçe seçim kurul başkanlığına o yerdeki en kıdemli hakimin 2 yıllığına seçildiğine dikkati çeken YSK Başkanı Güven, "İlçe seçim kurulu başkanlarının ilçedeki en kıdemli hakim olması yasal zorunluluk olup, hakimlerin görev yerleri Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenmektedir. Hakimlerin atanmaları ve görevden alınmaları Yüksek Seçim Kurulunun yetkisi dahilinde değildir." açıklamasını yaptı.

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13 seçim müdürünün görev yeri değiştirildi

  • 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbul'a bağlı seçim müdürlüklerinde görev yapan müdür ve diğer sorumlular hakkında, seçimin iptaline dayanak oluşturan usulsüz işlemler nedeniyle disiplin soruşturması başlatıldığını da kaydeden Sadi Güven, "Sandık kurulu başkanlarının ve memur üyelerinin usulsüz olarak belirlenmesindeki yoğunluk dikkate alınarak, 13 seçim müdürü başka illere görevlendirilmiştir." bilgisini de paylaştı.

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YSK Başkanı Sadi Güven, İstanbul seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
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