Sefer ayı başladı mı 2022? Safer ayında yapılacak ibadetler, okunacak dualar

Safer Ayı, Müslümanlar açımdan önemli sayılan aylardan biridir. Safer Ayı, hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayından sonra gelen ikinci aydır. En çok araştırılan ve merak edilen aylardan biri olan Safer ayının ne zaman başlayacağı ve ne zaman biteceği yine bu ayı değerlendirmek isteyenlerce merak konusu. Peki 2022 Safer ayı yapılacak ibadetler nelerdir? İşte merak edilenler

Sefer ayı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?

2022 yılı Safer ayı 28 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak ve 26 Eylül 2022 tarihinde sona erecek.

Sefer ayı bela ayı mıdır?

Sefer ayı uğursuz bela ayı mıdır?

Safer ayının uğursuz ve musibet ayı olduğu söylentisi doğru mudur? Bu aya özel ibadet ya da dua var mıdır? sorularına Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan şu şekilde açıklama geldi:

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"Safer, kamerî-hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19)."

Sefer ayı duası

Sefer ayı duası nedir?

Sefer ayında hangi duaların okunacağı yine bu ayı idrak etmek isteyenlerce merak ediliyor. Sefer ayına ilişkin özel bir dua bulunmamaktadır. Normal günlerde yapılan dualar Sefer ayında da yapılmaya devam edilebilir. Mesela şu dua okunabilir. “Allah’ım! Safer ayını mübârek kıl, bizlere onu saâdetle ve zaferle/kazançlarla bitirmeyi nasîb eyle!”

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“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Allah’ım! Kulun, peygamberin, rasûlün Muhammed’e ve âline salât u selâm eyle ve onları mübârek kıl!

Allah’ım, bugünün şerrinden, bugünde ve Sen’in ilminde bulunan her türlü şiddet, belâ ve musîbetlerden Sana sığınırım. Yâ Dehr, yâ Diyâr, yâ Keynân, yâ Keynûn, yâ Evvel, yâ Ebed, yâ Mübdi’, yâ Muîd, yâ Ze’l-Celâli ve’l-İkrâm, ey şerefli Arş’ın sahibi, Sen istediğin her şeyi yaparsın.

Sefer ayı namaz kılınışı

Sefer ayı namazı nasıl kılınır?

Safer ayının ilk ve son çarşamba günü, öğlen ve ikindi namazı arasında kılınacak namaz:

1 Rekât: Fatiha’dan Sonra; 11 İhlâs Sûresi

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2 Rekât: Fatiha’dan Sonda; 11 İhlâs Sûresi

Bu namazdan sonra 100 kere “Yâ dâfia’l-belâyâ, idfâ anna’l-belâyâ, fallâhü hayrun hâfizan ve hüve Erhâmü’r-Râhimin, inneke alâ külli şey’in kadir”okunmalı ve dua edilmelidir.

Sefer ayında Ayet-el Kûrsi okumanın faydaları nelerdir?

Evden çıkarken ve eve girerken Ayet-el Kûrsi okunmalıdır: Evden çıkarken okuyan her işinde muvaffak olur ve hayırlı işleri başarır. Evine gelince okursan iki Ayet-el Kûrsi arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir. Bir kimse evinden çıkarken Ayet-el Kûrsi ‘yi okursa, Hakk Teâlâ yetmiş Meleğe emreder, o kimse evine gelinceye kadar ona dua ile istiğfar ederler. Evden çıkarken üç kere: “BİSMİLLAHİ HASBİYALLAHİ LAİLAHE İLLA HÛ ALEYHİ TEVEKKELTÜ VE HÜVE RABBİL ARŞİL AZİYM” söylenmelidir. Bu ay bol bol sadaka verilmelidir

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Sefer ayında neler yapılır?

Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)