Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 6 askerin kimliğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

Milli Savunma Bakan Yaşar Güler, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgileri aktardı:

"Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşın. Kahraman silah arkadaşlarımız 22 Aralık 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim."

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi.

Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın şehadet haberi Yozgat'taki ailesine verildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin sızma girişimi sırasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın (25), Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan ailesine haber verildi.

Evli ve bir çocuk sahibi Arslan'ın Agahefendi Mahallesi'ndeki ailesinin evine gelen Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve askeri yetkililer, baba Sedat ve anne Esengül Arslan'a şehadet haberini verdi.

Arslan ailesinin yakınları ve mahalle sakinlerinin önünde toplandıkları şehidin evine ve sokağın girişine Türk bayrağı asıldı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da şehit evini ziyaret ederek, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Piyade Sözleşmeli Er Aslan'ın Elazığ'daki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın (22) ailesine şehadet haberi verildi.

Elazığ nüfusuna kayıtlı şehit Aslan'ın, Güneykent Mahallesi'nde yaşayan annesi Yeter ve babası Mehmet Aslan'a acı haberi yetkililer verdi.

Şehidin evinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı. Şehit Aslan'ın cenazesinin, memleketi Elazığ'da toprağa verileceği öğrenildi.

Piyade Sözleşmeli Er Yılmaz'ın Çorum'daki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın ailesine şehadet haberi verildi. Şehit Yılmaz'ın Akkent Mahallesi'nde yaşayan babası Ramazan Yılmaz'a acı haberi yetkililer verdi. Haberin verilmesinin ardından şehidin evinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı. Şehit Aslan'ın cenazesinin memleketi Kırıkkale'de toprağa verileceği öğrenildi.

Şehit Uzman Çavuş İyem'in Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi. Şehit İyem'in (25) merkez Şehitkamil ilçesi Eyüpsultan Mahallesi'nde yaşayan annesi Ayişe ve babası Mehmet İyem'e acı haberi yetkililer ulaştırdı. Şehidin 8 kardeşten biri ve bekar olduğu öğrenildi. Şehit İyem'in cenazesinin, Gaziantep'te toprağa verileceği belirtildi.

Piyade Sözleşmeli Er Budak'ın şehadet haberi Manisa'daki ailesine verildi

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın (22) Manisa'daki ailesine şehadet haberi verildi. Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay ve beraberindekiler, Budak'ın, Atatürk Mahallesi'nde yaşayan babası İkram Budak'a şehadet haberini verdi.

Haberi alan aile üyeleri büyük üzüntü yaşadı, sağlık görevlileri de ziyarette hazır bulundu. Şehit ailesinin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Şehit haberini duyan yakınları ve komşuları, taziye için ailenin evine geldi.