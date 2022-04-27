Şehriye çorbası tarifi: şehriye çorbası malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Hem kolay hem lezzetli ve pratik hazırlanabilen şehriye çorbası tarifini sizler için hazırladık. İşte, enfes şehriye çorbası tarifi.

ŞEHRİYE ÇORBASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-1 adet soğan

-1 diş sarımsak

-1 yemek kaşığı tereyağı

-1 yemek kaşığı zeytinyağı

-1 tatlı kaşığı domates salçası

-1 su bardağı domates konservesi (püre veya rende şeklinde)

-1 litre sıcak su

-1 çay bardağı tel şehriye

-1 çay kaşığı tuz

-1/2 çay kaşığı karabiber

-1 tatlı kaşığı kuru nane

ŞEHRİYE ÇORBASI YAPILIŞI

1. Soğanları küp küp doğrayın. Sarımsağı da doğrayarak ezin. Tencereye aldığınız tereyağı ve zeytinyağını ısıtın. Soğan ve sarımsağı ekleyerek sotelemeye başlayın.

Soğanları küp küp doğrayın. Sarımsağı da doğrayarak ezin. Tencereye aldığınız tereyağı ve zeytinyağını ısıtın. Soğan ve sarımsağı ekleyerek sotelemeye başlayın. 2. Soğanlar iyice yumuşadıktan sonra salça ve domates konservesini ekleyerek kısık-orta ateşte hafifçe sotelemeye devam edin.

Soğanlar iyice yumuşadıktan sonra salça ve domates konservesini ekleyerek kısık-orta ateşte hafifçe sotelemeye devam edin. 3. Ardından sıcak suyu ekleyip karıştırın ve tel şehriyeyi de tencereye koyun. Kapağı kapalı halde 10-15 dakika kadar pişirin.

Ardından sıcak suyu ekleyip karıştırın ve tel şehriyeyi de tencereye koyun. Kapağı kapalı halde 10-15 dakika kadar pişirin. 4. Tel şehriyeler güzelce piştikten sonra tuz ve karabiberini ekleyin. Son olarak servis etmeden kuru nanesini ekleyerek karıştırın.

Tel şehriyeler güzelce piştikten sonra tuz ve karabiberini ekleyin. Son olarak servis etmeden kuru nanesini ekleyerek karıştırın. 5. Servis kasesine aldıktan sonra dilerseniz üzerine hafifçe kızdırdığınız baharatlı tereyeğını gezdirin ve sıcak sıcak servis edin.

Servis kasesine aldıktan sonra dilerseniz üzerine hafifçe kızdırdığınız baharatlı tereyeğını gezdirin ve sıcak sıcak servis edin. ** Afiyet olsun.

ŞEHRİYE ÇORBASI PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Şehriye çorbası tarifini hazırlama süresi 10 dakika, pişirme süresi 25 dakikadır.

ŞEHRİYE ÇORBASI KALORİ DEĞERİ

Şehriye çorbası kalori değeri 133/kcal'dir.

ŞEHRİYE ÇORBASI TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Taze domates ve et/tavuk suyu kullanmak çorbanıza daha güzel bir lezzet katacaktır. Mevsiminde taze domatesi rendeleyerek kabuksuz haliyle kullanmanızı öneririz.

ŞEHRİYE ÇORBASI TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ

Çorbayı arzuya göre et veya tavuk suyu ile de hazırlayabilirsiniz. Domates konservesi yerine 2 adet orta boy domates rendesi kullanabilirsiniz, tencerede 10 dakika kadar daha kavurmanız yeterli olacaktır.

ŞEHRİYE ÇORBASI TARİFİ SERVİS ÖNERİSİ

Dilerseniz kuru nane ve karabiberi çorbaya eklemeden 1 yemek kaşığı tereyağı hafifçe yakıp içine karıştırın ve ardından servis ederken üzerine dökün. Çorbanın içerisine haşlanmış bakliyat, didiklenmiş tavuk, veya minik küpler halinde kesilmiş kök sebzeler ekleyebilirsiniz.

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