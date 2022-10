Şeker hastaları nasıl beslenmeli?

Çağın hastalıkları arasında en ön sıralarda yer alan diyabet (şeker hastalığı), ölümcül birçok hastalığın oluşumunda birinci sırada rol oynayan ve dünyanın her yerinde çok yaygın olarak görülen bir hastalık türüdür. Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun sağlamış olduğu istatistiki verilere göre her 11 yetişkinden biri diyabet hastalığına sahip olmakla birlikte her 6 saniyede 1 birey diyabet kaynaklı sorunlar nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

ŞEKER HASTALARI NASIL BESLENMELİ?

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, şeker hastalarının nasıl beslenmesi gerektiğini anlattı.

Şeker hastalığının kan şekeri çok yüksek olması durumunda ortaya çıkan bir hastalık olduğunu aktaran Dr. Levent, “Şeker hastalığı iyi tedavi edilmediği zaman kalp, kan damarları, sinirler, göz ve böbrek gibi hayati organlarda kronik hasara, işitme bozukluğu, depresyon ve Alzheimer gibi hastalıklara neden olabilir. Akut olarak gelişen şeker koması, şeker düşmesi gibi hayatı tehdit edici acil durumlara da yol açabilir.” şeklinde konuştu.

ŞEKER HASTALARI GÜNDE KAÇ ÖĞÜN YEMEK YEMELİ?

Sağlıklı ve dengeli yiyecek seçimleri yapmanın kan şekerini sağlıklı bir seviyede tutmaya yardımcı olacağını vurgulayan Dr. Hasan Levent, “Kan şekeriniz güvenli bir aralıkta tutulmazsa, damar tıkanması ve sinir hasarı başta olmak üzere, şeker düşmesi ve koma gibi ciddi sağlık sorunları yaşarsınız.” dedi. Şeker kontrolü için doğru yiyeceklerin, doğru zamanda ve doğru miktarlarda yenmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Levent, “Doğru yiyecekleri yemek, tüm besin gruplarından çeşitli ve sağlıklı yiyecekleri tüketmek anlamına gelmektedir. Günde 3 ile 6 öğün zamanı planlanmalıdır. Şeker diyeti antioksidan bakımından zengin, yağ ve kalorisi düşük olan sağlıklı bir beslenme planıdır; ana unsurlar meyveler, sebzeler ve tam tahıllardır.” ifadelerini kullandı.

ŞEKER HASTALARI NELER YEMELİ?

Dr. Levent, şeker hastalarının beslenmesinde neler olması gerektiğini ise şöyle açıkladı:

“Sağlıklı karbonhidratlar, sindirim sonrasında kan şekerinizi çok yükseltmeden kan şekerine dönüşür, enerji verir. Meyveler, tam tahıllar (tam buğday, arpa, yulaf, çavdar, esmer pirinç), kuru baklagiller (nohut, mercimek, fasulye, barbunya) gibi lif açısından zengin gıdalar aynı zamanda tokluk hissi vererek kilo kontrolüne de yardımcı olur. Sebzeler, mevsim yeşillikleri, meyveler, tam tahıllar, baklagiller, kuruyemişler ve proteinler metabolizmanın düzenli çalışmasında da önemli rol oynar. Haftada en az iki gün omega-3 yönünden zengin; balık başta olmak üzere, az yağlı kırmızı et, tavuk, hindi, yumurta, az yağlı süt ve süt ürünleri gibi hayvansal proteinler, ilaveten ceviz, badem, fındık, fıstık gibi bitkisel proteinler tüketilmelidir. Sağlıklı yağlar kandaki yağ seviyelerinizi düşürmenize ve böylece kalp-damar sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Avokado, ceviz, badem, fındık, zeytin ve zeytinyağı gibi besinleri diyetinize ekleyin ancak aşırıya kaçmayın.”

