Özgün Şeker hastaları nasıl beslenmeli?
ÖZGÜN HABERLER

Şeker hastaları nasıl beslenmeli?

Ülkemizde ve dünya genelinde en yaygın hastalıklardan şeker hastalığı, beslenmeye dikkat edilmediği zaman kötü sonuçlarla karşılaşılabilecek tehlikeli hastalıklardan bir tanesi. Uzmanlar şeker hastalarının beslenme konusuna çok dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu sebeple birçok farklı önemli hastalığın oluşumunda birincil neden olarak karşımıza çıkan şeker hastalığının ilkelerine uymak büyük bir önem taşıyor. Peki şeker hastaları nasıl beslenmeli? Nelere dikkat etmeli? Günde kaç öğün yemek yemeli? Neler yemeli? İşte detaylar.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Şeker hastaları nasıl beslenmeli?
Şeker Hastalığı

Çağın hastalıkları arasında en ön sıralarda yer alan diyabet (şeker hastalığı), ölümcül birçok hastalığın oluşumunda birinci sırada rol oynayan ve dünyanın her yerinde çok yaygın olarak görülen bir hastalık türüdür. Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun sağlamış olduğu istatistiki verilere göre her 11 yetişkinden biri diyabet hastalığına sahip olmakla birlikte her 6 saniyede 1 birey diyabet kaynaklı sorunlar nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

ŞEKER HASTALARI NASIL BESLENMELİ?

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, şeker hastalarının nasıl beslenmesi gerektiğini anlattı.

Şeker hastalığının kan şekeri çok yüksek olması durumunda ortaya çıkan bir hastalık olduğunu aktaran Dr. Levent, “Şeker hastalığı iyi tedavi edilmediği zaman kalp, kan damarları, sinirler, göz ve böbrek gibi hayati organlarda kronik hasara, işitme bozukluğu, depresyon ve Alzheimer gibi hastalıklara neden olabilir. Akut olarak gelişen şeker koması, şeker düşmesi gibi hayatı tehdit edici acil durumlara da yol açabilir.” şeklinde konuştu.

ŞEKER HASTALARI GÜNDE KAÇ ÖĞÜN YEMEK YEMELİ?

Sağlıklı ve dengeli yiyecek seçimleri yapmanın kan şekerini sağlıklı bir seviyede tutmaya yardımcı olacağını vurgulayan Dr. Hasan Levent, “Kan şekeriniz güvenli bir aralıkta tutulmazsa, damar tıkanması ve sinir hasarı başta olmak üzere, şeker düşmesi ve koma gibi ciddi sağlık sorunları yaşarsınız.” dedi. Şeker kontrolü için doğru yiyeceklerin, doğru zamanda ve doğru miktarlarda yenmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Levent, “Doğru yiyecekleri yemek, tüm besin gruplarından çeşitli ve sağlıklı yiyecekleri tüketmek anlamına gelmektedir. Günde 3 ile 6 öğün zamanı planlanmalıdır. Şeker diyeti antioksidan bakımından zengin, yağ ve kalorisi düşük olan sağlıklı bir beslenme planıdır; ana unsurlar meyveler, sebzeler ve tam tahıllardır.” ifadelerini kullandı.

ŞEKER HASTALARI NELER YEMELİ?

Dr. Levent, şeker hastalarının beslenmesinde neler olması gerektiğini ise şöyle açıkladı:

“Sağlıklı karbonhidratlar, sindirim sonrasında kan şekerinizi çok yükseltmeden kan şekerine dönüşür, enerji verir. Meyveler, tam tahıllar (tam buğday, arpa, yulaf, çavdar, esmer pirinç), kuru baklagiller (nohut, mercimek, fasulye, barbunya) gibi lif açısından zengin gıdalar aynı zamanda tokluk hissi vererek kilo kontrolüne de yardımcı olur. Sebzeler, mevsim yeşillikleri, meyveler, tam tahıllar, baklagiller, kuruyemişler ve proteinler metabolizmanın düzenli çalışmasında da önemli rol oynar. Haftada en az iki gün omega-3 yönünden zengin; balık başta olmak üzere, az yağlı kırmızı et, tavuk, hindi, yumurta, az yağlı süt ve süt ürünleri gibi hayvansal proteinler, ilaveten ceviz, badem, fındık, fıstık gibi bitkisel proteinler tüketilmelidir. Sağlıklı yağlar kandaki yağ seviyelerinizi düşürmenize ve böylece kalp-damar sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Avokado, ceviz, badem, fındık, zeytin ve zeytinyağı gibi besinleri diyetinize ekleyin ancak aşırıya kaçmayın.”

Şeker hastaları su almak için buraya geliyor: Yıllardır şeker hastalığı görülmedi
FOTOĞRAF 8
Title
Karatekin Mahallesi’nde dağların eteklerinden gelen suyun şeker hastalarına şifa olduğu iddia ediliyor. 420 kişinin yaşadığı mahallede hiç kimsede şeker hastalığına yıllardır rastlanmadığı belirtiliyor.
Title
Şeker hastalarının iyi geldiğini iddia ettiği suda, tahlillerde bor miktarının fazla çıktığı tespit edildi.
Title
Mahallenin merkezinden ve cami şadırvanından su dolduran vatandaşlar köy camiine isterlerse yardımda bulunabiliyor.
Title
Yapılan yardımlar caminin giderlerinin karşılanmasında kullanılıyor. Ankara, İstanbul, Bursa başta olmak üzere birçok şehirden su doldurmaya gelen vatandaş var.
Title
Karatekin Muhtarı Ünal Yavuz, birçok şehirden insanların su doldurmaya geldiğini belirterek, “Farklı şehirlerden gelen şeker hastası insanlar şifa bulduklarını söylüyor ve tekrar geliyorlar. Şekeri düşürdüğü söyleniyor. İnsülin ya da şeker ilacı kullanan insanlar ‘Hap kullanmamıza, insülin kullanmamıza gerek kalmadı. Suyunuzdan içiyoruz, sağlığımız yerine geliyor’ diyorlar” dedi.
Title
İl ve ilçe sağlık müdürlüklerinden yetkililerin sudan numune alarak inceleme yaptıklarının altını çizen Yavuz, “Suyumuzu tahlil ettiler. Suyun her şeyinin normal olduğu, sadece bor miktarının yüksek olduğu bizlere söylendi. Bu su dağ dibinden kaynak suyu olarak çıkıyor. Enerji ile su deposuna basılıyor. Enerji ile su getirildiği için masrafı oluyor. Buradan su almaya gelen arkadaşlarımız gönüllerinden ne koparsa cami derneğine yardımda bulunuyor. Bulunmazlarsa da kimseden şu kadar vereceksin diye para istemiyoruz. Ankara, Eskişehir, İstanbul, Bursa,Yalova, Sakarya, Kocaeli’nden gelenler var. Müsait olduğumuz zaman bizim kargo yaptığımız bile oluyor” diye konuştu.
Title
420 nüfuslu mahallede hiç şeker hastalığının olmadığını sözlerine ekleyen Yavuz, bu durumun bütün evlere giden içme suyundan kaynaklı olduğunu dile getirdi.
Title
Bu mahallenin suyu şeker hastalarına şifa dağıtıyor
Şeker hastaları su almak için buraya geliyor: Yıllardır şeker hastalığı görülmedi
Bursa'nın İznik ilçesinin Karatekin Mahallesi'nde çeşmelerden akan suyun şeker hastalığına iyi geldiği iddia ediliyor. Civar şehirlerden mahalleye çok sayıda şeker hastası su doldurmaya geliyor.


İmzalı bordrodikkate alınacak

İmzalı bordro
dikkate alınacak

​Yargıtay'dan emsal niteliğinde fazla mesai kararı.
Hindistanda faciaCan kaybı artıyor

Hindistan'da facia
Can kaybı artıyor

Yetkililer köprünün çökme nedenini tek bir şeye bağladı.
8. Türk TıpDünyası Kurultayı

8. Türk Tıp
Dünyası Kurultayı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

​Bakan Nebati'den döviz kurları mesajı.

​Türkiye'nin ilk pastanesi Lebon kepenk indirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.