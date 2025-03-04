Ramazan ayında şeker hastalarının oruç tutup tutamayacağı ve insülin iğnesinin orucu bozup bozmadığı sıkça merak edilen konular arasında yer alıyor. Şeker hastaları Ramazan orucu tutabilir mi sorusunun cevabı, hastanın sağlık durumuna ve doktorunun tavsiyesine göre değişmektedir. İnsülin iğnesi oruç bozar mı sorusu da şeker hastaları için büyük önem taşımaktadır.

İnsülin iğnesi orucu bozar mı?

Şeker hastalarının bir kısmı günün belli saatlerinde insülin iğnesi kullanıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı insülin iğnesinin orucu bozmayacağını söylüyor.

“İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Ancak gıda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar). Şeker hastalarının kullandıkları insülin iğnesi bu nitelikte olmadığı için orucu bozmaz.”

Şeker hastaları Ramazan orucu tutabilir mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, uzman doktor tarafından oruç tutması sakıncalı olduğu belirlenen kişiler oruç tutmayabilir diyor.

“Böyle bir kişi, eğer iyileşme ihtimali varsa orucunu daha sonra kaza etmek üzere bırakır; böyle bir ihtimal yoksa Ramazan ayının her günü için birer fidye verir. İnsüline bağımlı olarak yaşayan hastaların da oruç tutmaları sağlıklarına zarar veriyorsa oruç tutmayabilirler. Tutamadıkları oruçlarının sayısınca her gün için bir fidye verirler.”

Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı?

Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Aşı da böyle olup orucu bozmaz. Ancak gıda veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar.

Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.







