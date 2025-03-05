Diyanet şu sıralar en yoğun zamanını yaşıyor. Oruç ibadetini en iyi şekilde yerine getirmek isteyen milyonlarca Müslüman, Diyanet’in internet sitesine akın etmiş durumda.

orucuyla ilgili sorulması gereken onlarca soru var. Bu soruların başında "serum orucu bozar mı?" geliyor. Peki, serum orucu bozar mı? İşte Diyanet’ten gelen o yanıt.