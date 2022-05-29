Sigara böreği tarifi: Sigara böreği malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Büyük küçük herkesin sevebileceği sigara böreği kahvaltı sofralarınıza lezzet katacak. Dilerseniz maydanoz, lor peynir gibi çeşitli iç harçları ile yapabilirsiniz. İşte, sigara böreği tarifi.
SİGARA BÖREĞİ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
- -2 adet yufka (tercihen günlük taze)
İç harcı için:
- -200/250 gram lor peyniri
- -1/2 demet ayıklanmış maydanoz
- -1 çay kaşığı tuz
Kızartmak için:
- -1 su bardağı ayçiçek yağı
SİGARA BÖREĞİ YAPILIŞI
- 1. İç harcını hazırlamak için ayıklamış olduğunuz maydanoz yapraklarını incecik kıyın. Kıyılmış maydanoz, lor peyniri ve tuzu bir çatal yardımıyla ezerek karıştırın.
- 2. Yufkaları tezgaha serin ve her 1 yufkayı çeyrek ay olacak şekilde 4 eşit parçaya bölün.
- 3. Ardından bu çeyrek ay şekildeki yufkayı da 3 eşit parçaya kesin. 2 adet yufkadan toplamda 24 adet üçgen dilim yufka parçası elde etmiş olacaksınız.
- 4. Üçgen yufka parçalarından bir tanesini mutfak tezgahı üzerine alın. Geniş kısmına yayarak bir tatlı kaşığı kadar iç harçtan yerleştirin. Sağ ve sol kenarından içe doğru 1-2 cm katlayın.
- 5. Gevşek olmamasına özen göstererek yufkayı rulo halinde sarın fakat uç kısmını hafifçe açıkta bırakın.
- 6. Yufkanın uç kısmını hafifçe suya batırıp sarın, böylece yufka yağda pişerken açılmayacaktır. Sarma işlemini kalan tüm yufkalar için tekrar edin.
- 7. Ayçiçek yağını orta boyda derin bir tava veya kızartma tenceresinde iyice ısıtın. Her seferde 5-6 börek olmak üzere kızartmak için yağın içerisine alın, kızarırken hafifçe yuvarlayarak kontrol edin. Toplamda 6-7 dakika içerisinde her iki yönü de pişmiş olacaktır.
- 8. Kızaran börekleri maşayla alırken fazla yağını hafifçe silkin. Dilerseniz havlu kağıt üzerine alın ve sıcak olarak servis edin.
- *Afiyet olsun.
SİGARA BÖREĞİ PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?
24 adet sigara böreği tarifini hazırlama süresi 20 dakika, pişirme süresi 8 dakikadır.
SİGARA BÖREĞİ KALORİSİ
1 porsiyon sigara böreğinin kalori değeri 196/kcal'dir.
SİGARA BÖREĞİ TARİFİNİ PİŞİRME ÖNERİSİ
Derin ve kızgın yağda fritözde de kızartabileceğiniz börekleri, yağlı kağıt üzerinde fırın tepsisinde de pişirebilirsiniz. Börekleri arzu ettiğiniz iç harç ve taze yeşillik ilavesiyle hazırlayabilirsiniz.