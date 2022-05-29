Sigara böreği tarifi: Sigara böreği malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı Kahvaltıda hem pratik hem de kolay hazırlayabileceğiniz "sigara böreği"nin enfes tadına doyamayacaksınız. Çeşitli iç harçlarla hazırlanan sigara böreği tarifini sizler için hazırladık. Peki, sigara böreği nasıl yapılır? İşte, sigara böreği tarifi, malzemeleri, kalori değeri, sigara böreği pişirme önerisi, sigara böreği pişirme süresi ve yapılışı.

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