Sağanak sonrası su kesintisi yaşanan Sinop'ta yeniden şebeke suyu verilmeye başlandı.Sinop Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle içme suyu arıtma tesisini su bastığı anımsatıldı.

Belediye ekiplerinin özverili çalışmalarının ardından tesisin temizlendiği belirtilen açıklamada, "Son durum itibarıyla şebekemize sadece kullanım amaçlı süper klorlama ile su verilmeye başlanmıştır. Bu süreçte gelen suyun içme suyu olarak kullanılmaması, sadece temizlik amaçlı kullanılması rica olunur. Süreç ekiplerimiz tarafından anlık olarak takip edilmektedir" sözlerine yer verildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde su taşkını çeltik tarlalarına zarar verdi

Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle oluşan su taşkını, Boyabat ilçesindeki çeltik tarlalarını su altında bıraktı.

Bölgede etkili olan sağanağın ardından Boyabat'tan geçen Gökırmak Irmağı'nın su seviyesi yükseldi. Su taşkınının meydana geldiği bölgedeki çeltik tarlaları zarar gördü. Kaymakam Enver Yılmaz ve beraberindekiler, taşkınların yaşandığı bölgede incelemede bulunarak, çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kentte iki gün etkili olan sağanak, kent merkezi, Ayancık, Türkeli ve Erfelek ilçelerinde taşkınlara neden oldu, bazı ilçelerde köy ve grup yollarında hasar oluştu. Devlet Su İşleri ve İl Özel İdaresi ekipleri yollarda oluşan hasarı gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.