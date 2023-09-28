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SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Şirinevler'de 4 katlı binada patlama

İstanbul Şirinevler'de bir binada doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar olduğu öğrenildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybettiğini, 2'si ağır toplam 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.

15:23 . 28/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Şirinevler'de 4 katlı binada doğalgaz patlaması

Şirinevler'de 4 katlı binada doğalgaz patlaması

Bahçelievler'de bir apartman dairesinde patlama yaşandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yaralılar olduğu öğrenildi. Patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu belirtiliyor. Binalardan moloz, beton ve cam parçaları koparken patlamanın şiddetiyle ağaçların devrildi.

Patlamada ölü ve yaralı var mı?

İstanbul Valiliği, Bahçelievler'de meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybettiğini, 2'si ağır toplam 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bahçelievler İlçesi Şirinevler Mahallesi'nde bir binada meydana gelen ve doğal gaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır toplam 4 kişi de yaralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"Apartmanlar boşaltıldı"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da yaptığı açıklamada patlamadan kaynaklı yangının söndürüldüğü ifade etti. Bahadır, "Patlamanın olduğu apartman boşaltıldı. Bitişik ve karşıdaki apartmanlar da boşaltıldı." dedi.




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