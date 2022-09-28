Özgün Sırtta sivilce neden çıkar?
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Sırtta sivilce neden çıkar?

Sırtta sivilce, ergenlik dönemlerinde ve yetişkinlik dönemlerinde pek çok kişinin vücudunda görülmektedir. Bazı kişilerde ergenlik dönemi nedeniyle çıkmasının yanı sıra bazı kişilerde ciltte bulunan sorunlardan dolayı sırt bölgesinde de sivilce çıkmaktadır. Sırt bölgesinde çıkan sivilcelerin farklı sağlık sorunlarının belirtisi olması mümkün. Peki, sırtta sivilce neden çıkar? Sırtta çıkan sivilce nasıl geçer, ne iyi gelir?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sırt bölgesinde sivilce çıkmasının sebebi nedir, sırtta sivilce neden olur?
Sırtta sivilce

Her yaşta ortaya çıkan sivilcelerin çıkabileceği tek yer yüz değildir. Sırtta dahil vücudun her alanında oluşum gösterebilirler. Sırtta yoğunluğuna göre rahatsız edici olabileceği gibi acı verici de olabilen sivilce, cilt sağlığı açısından üzerinde durulması gereken bir konudur. Peki, sırtta çıkan sivilce neden olur?

SIRTTA SİVİLCE NEDEN ÇIKAR?

Genelde ergenlik döneminde pek çok insanın yüzünde sivilce oluşmaya başlamaktadır. Yüz dışında sırt bölgesinde de sivilceler oluşmaya başlamakta ve en az yüz bölgesi kadar kişinin rahatsız hissetmesine neden olmaktadır. Sırt kısmında çıkan sivilcelerin nedeni ise cilt yüzeyinin bakteriler tarafından tıkanmasından kaynaklanmaktadır. Tıpkı yüz bölgesinde olduğu gibi sırt bölgesinde de yağlanma oluşmaktadır. Cildin yağlanması ise sivilce oluşumunu arttırmaktadır. Ölü olan deri hücreler bakteriler ile birleştiğinde gözeneklerin tıkanmasına yol açmakta ve böylelikle sivilce oluşmasına neden olmaktadır.

Sırtta çıkan sivilcenin bir diğer sebebi ise karaciğer yağlanması olarak bilinmektedir. Karaciğer yağlanması gibi bir sorun yaşayan kişilerin sırtında genelde sivilce oluşmaktadır. Sağlık beslenme, dar giyinme, yağlı besinlerin tüketimi de sivilce oluşmasına neden olmaktadır. Sırttaki sivilce nasıl geçer sorusu ise birçok kişi tarafından sık merak edilen konular arasında yer almaktadır.

SIRTTAKİ SİVİLCE NASIL GEÇER?

Sırtta oluşan sivilcelerin iyileşmesi için bazı öneriler söylenmektedir. Pek çok kişi tarafından merak edilen öneriler şu şekilde sıralanmaktadır:

Cildin her gün hafif sabunlu su ile temizlenmesi gerekmektedir.

Günlük olarak saçın uygun saç ürünleri ile birlikte yıkanması ve terleme gerçekleştiğinde mutlaka duş alınması önerilmektedir.

Saçın sırt ile temasını engellemek ve cildin yağlanmasını engellemek.

Kullanılan makyaj ürünlerine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Tüketilen besinlerin aşırı yağlı olmamasına özen gösterilmesi önerilmektedir.

Cildin tahriş olmasına neden olan ürünlerin kullanımından vazgeçilmesi gerekmektedir.

SIRTTA SİVİLCEYE NE İYİ GELİR?

Stres, ergenlik dönemi, kötü beslenme vb. pek çok nedenden dolayı sırtta sivilce oluşumu meydana gelebilmektedir. Burada oluşan sivilcelerin giderilmesi için birçok öneri bulunmaktadır. Bu öneriler ise oldukça kolay bir şekilde uygulanabilmektedir. Sırtta çıkan sivilcelere iyi gelen şeyler şu şekilde sıralanmaktadır:

Kaya tuzu ve esmer şeker ile uygulanan peeling

Çay ağacı yağı

Bal

Elma sirkesi

Lavanta yağı

Karbonat

Yulaf ezmesi

Bu ürünlerden birini kullanarak oluşan sivilcelerden kurtulabilirsiniz. Fakat mutlaka uzman bir hekime danışarak tedavi için yardım alınması gerekmektedir. Çünkü altta yatan bazı hastalıklar da ciltte sivilce oluşmasına neden olabilmektedir

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