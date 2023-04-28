Sivas 5 günlük hava durumu
Sivas'ta dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler, araçlarıyla yollarda oluşan su birikintilerinde ilerlemekte zorlandı. Kısa süreliğine etkili olan dolu, kentteki araçların üstünü kapladı.
SİVAS 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
YURTTA HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının İç Anadolu ile Karadeniz’de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25