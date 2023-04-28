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Sivas'ta dolu ve sağanak etkili oldu

Sivas'ta dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte öğle saatlerinden sonra etkisini artıran sağanak nedeniyle ana arterlerde ve çevre yollarda trafikte aksama yaşandı. Dolu ve yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerine ve duraklara girerek ıslanmaktan kurtulmaya çalıştı. Sivas 5 günlük hava durumu ve tüm illerde 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

16:40 . 28/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Sivas 5 günlük hava durumu

Sivas 5 günlük hava durumu

Sivas'ta dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler, araçlarıyla yollarda oluşan su birikintilerinde ilerlemekte zorlandı. Kısa süreliğine etkili olan dolu, kentteki araçların üstünü kapladı.

SİVAS 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Sivas 5 günlük hava durumu için

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının İç Anadolu ile Karadeniz’de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara:
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 11
İstanbul:
Parçalı ve çok bulutlu 14 (Anadolu yakası öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.)
İzmir:
Parçalı bulutlu 19
Adana:
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetli 22
Antalya:
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Samsun:
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15 (Yağışlar iç kesimlerde yerel olarak kuvvetli.)
Trabzon:
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15 (Yağışlar öğle saatlerinde yer yer kuvvetli.)
Erzurum:
Parçalı ve çok bulutlu 16 (Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.)

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25



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