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Sivasspor evinde 10 kişi kaldığı maçta MKE Ankaragücü’ne 3-1 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig 5. hafta kapanış maçında Sivasspor evinde MKE Ankaragücü’nü konuk etti. 1-0 öne geçen ev sahibi ekip Sivasspor kalesinde 3 gol görerek MKE Ankaragücü’ne 3-1 mağlup oldu. Goller dakika 18’ Samu Saiz, 31’ Olimpiu Morutan, 66’ Tolga Ciğerci ve 90’ Renaldo Cephas’dan geldi. Sivasspor’da Clinton N’Jie 2. sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ankaragücü aldığı bu galibiyete 5 puana yükselerek ligde 12. sırada yer aldı. Sivasspor - MKE Ankaragücü maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:36 . 19/09/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Sivasspor 1-3 MKE Ankaragücü Maç Özeti

Sivasspor 1-3 MKE Ankaragücü Maç Özeti

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 5. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Maç Ankaragücü’nün 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Sivasspor’da Clinton N’Jie kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Sivasspor - MKE Ankaragücü maç özeti haberimizde.

SİVASSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇ ÖZETİ

Sivasspor - MKE Ankaragücü maç özetini izlemek için

SİVASSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇ SONUCU

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Sivasspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olan EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin, çok üzgün olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çetin, maça çok iyi başladıklarını ve golü erken bulduklarını belirtti.

Daha sonra bir pozisyon hatası nedeniyle gol yediklerini aktaran Çetin, "Ama buna rağmen oyunun hakimiyeti bizdeydi. Net pozisyonlarımız da var. Beraberliğe üzülecekken mağlup olduk. Bu da bizim canımızı gerçekten çok yaktı." dedi.

N'Jie'nin kırmızı kart görmesinin oyun dengelerini bozduğunu ifade eden Servet Çetin, şunları kaydetti:

"10 kişi kalmamıza rağmen rakibe çok pozisyon vermeyip hep biz pozisyonlara girdik. Oyuncu arkadaşlarımı yapmış oldukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar oyunun hakimi bizdik, net pozisyonlarımızı maalesef değerlendiremedik. 10 kişi kalınca da bütün planımız bozuldu. 10 kişi kalmasak yapabileceğim hamlelerle skoru daha da açabilirdik. Daha farklı bir maç seyrettirebilirdik ama maalesef 10 kişi kalınca bütün planımız bozulmuş oldu. Oyuncu arkadaşlarım çok canıgönülden mücadele ettiler ve net pozisyonlara girdiler. Golü bulsaydık burada çok farklı şeyler konuşurduk ama mağlup olunca oyunun ve performansın hiç kıymeti olmuyor. Kimse de sizi tebrik etmiyor. Skor alamadığımız için her türlü yoruma saygılıyız."

Çetin, son iki haftadır hakem hataları yaşadıklarını vurgulayarak, hakemlerden daha adil maç yönetmelerini istedi.

Teknik direktör Çetin, kırmızı kart gören N'Jie'nin durumunu değerlendireceklerini ifade etti.




#Sivasspor
#MKE Ankaragücü
#Trendyol Süper Lig
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Sivasspor evinde 10 kişi kaldığı maçta MKE Ankaragücü’ne 3-1 mağlup oldu