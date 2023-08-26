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Spor

ÖZET | Sivasspor-Antalyaspor: 1-1

Süper Lig’in 3. haftasında Sivasspor sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sivasspor-Antalyaspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

23:40 . 26/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Sivasspor-Antalyaspor

Sivasspor-Antalyaspor

Süper Lig’in 3. haftasında Sivasspor, Antalyaspor’u konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Sivasspor-Antalyaspor maç özeti

3. dakikada Rodrigues ceza sahasının sol çaprazından sert vuruşunda top ağlarla buluşsa da ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı.

10. dakikada Appindangoye’nin hatalı pasında topla buluşan Larsson’ın ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

14. dakikada soldan ceza sahası içerisine giren Bytyqi’nin şutunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

36. dakikada Appindangoye’nin pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Rodrigues topu filelere gönderdi. 1-1




#Süper Lig
#Sivasspor
#Antalyaspor
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