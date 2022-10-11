Masterchef Etli Soğan Dolması Tarifi

Basit malzemeli, bol lezzetli soğan dolması tarifimizin yapmasını da yemesini de çok seveceksiniz. Akşam yemekleri, misafir sofralarından eksik etmeyeceğiniz bu lezzeti mutlaka deneyin. İşte soğan dolması yapılışı, iç harcı, malzemeleri ve püf noktaları...

SOĞAN DOLMASI TARİFİ

Malzemeleri

3-4 iri soğan

1,5 çay bardağı pirinç

300 gr. kıyma

1 küçük soğan

1 yemek kaşığı salça

2-3 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz ve baharatlar

1 yemek kaşığı karışık salça

2,5 su bardağı sıcak su

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2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

SOĞAN DOLMASI NASIL YAPILIR?

Soğanları orta kısmından başlıyarak yarısını kesin.

Tencerenin içine koyup üstünü kapatacak şekilde su koyup haşlamaya bırakın. Orta kısmı güzelce açılmaya başladığında ocaktan alıp sığuk suya tutun.

İç harç için kıyma, pirin, rendelenmiş soğan ve sarımsak, baharatlar, sıvı yağ ve salçayı ilave edip tuz ile birlikte elinizle yoğurarak karıştırın.

SOğan yapraklarını dikkatlice ayırın. Her bir yaprak içine iç arçtan koyup dikkatlice sarın.

Tencerenin altına soğanın cücüklerini koyup dolmalarınızı üzerine sıralayın. 1 yemek kaşığı salçayla 2,5 su bardağı sıcak suyu karıştırın ve dolmanın üzerine boşaltın.

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Fincan tabağını ters çevirip dolmanın üzerine koyun tencerenin kapağını kapatıp ocağa koyun. Kısık ateşte 20-30 dakika pişmeye bırakın.

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