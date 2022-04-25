Bursa'da uçak düştü: Ölü veya yaralı var mı?

Bursa'da son dakika bilgisine göre bir uçak düştü. Düşen uçağın etkisi büyük bir patlamaya neden oldu. Bursa'da düşen uçağın etkisi ve sonuçları merak ediliyor. Ölü veya yaralı oldu mu? Bursa'daki uçak nereye düştü? Uçağın düşme nedeniyle ilgili açıklama yapıldı mı? İşte konuya ilişkin son bilgiler...

BURSA'DA YERLEŞİM BÖLGESİNE UÇAK DÜŞTÜ

Bursa'dan korkutan bir uçak kazası haberi geldi. Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düşerek yanmaya başladı. Bölgeden gelen görüntülerde uçağın sokak arasına düştüğü görülüyor.

BURSA'DA DÜŞEN UÇAK NEDENİYLE ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?

Uçakta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Uçağın düştüğü bölgede yaralı ve can kaybı bilgisi henüz netleşmezken ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor. Uçağın düşüş nedeni ise henüz belli olmadı.

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DÜŞEN UÇAK ETKİSİYLE HASAR VAR MI?

Uçağın düşmesi neticesinde 5 araç ve 2 ev hasar gördü.