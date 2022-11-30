SON DAKİKA HABERLERİ: Afganistan’da patlama: 15 ölü, 27 yaralı

Taliban'ın yönetimindeki Afganistan'da bir patlama meydana geldi. Yerel medya Aybak şehrinde bir patlama yaşandığını ve en az 15 kişinin öldüğünü duyurdu.
EN AZ 10 ÖĞRENCİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafi Takor, basına yaptığı açıklamada, Samangan vilayetinin merkez ilçesi Aybek'te bulunan Cihadiye Medresesi'nde öğle namazı sırasında patlama meydana geldiğini belirtti.
Takor, patlamada en az 10 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda öğrencinin yaralandığını duyurdu.