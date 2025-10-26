Son dakika İstanbul'da deprem haberi 26 Ekim: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 26 Ekim AFAD son depremler listesi

Son dakika haberi olarak 'da İstanbul'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntının ardından birçok kişi son depremin nerede ve kaç büyüklünde olduğunu araştırmaya başladı. İşte son dakika deprem gelişmeleri...





İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN DEPREM

AFAD tarafından alınan bilgilere göre, saat 19.44'te deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 13.57 kilometre altında gerçekleşen deprem sonrasında az önce deprem mi oldu? son dakika depremler nerede oldu? sorularının yanıtı merak edildi. İşte deprem hakkında AFAD tarafından yapılan açıklamalar ve son depremler listesi.

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id

2025-10-26 19:44:51 41.45944 28.68306 13.57 ML 3.7 Karadeniz

2025-10-26 18:52:26 39.17361 28.19167 5.51 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-26 18:32:28 40.15889 31.79861 6.83 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)

2025-10-26 17:58:39 39.2425 28.97056 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya)

2025-10-26 17:49:13 39.27333 28.9525 7.0 ML 1.2 Simav (Kütahya)

2025-10-26 17:21:53 39.23528 28.15028 9.21 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-26 16:51:07 37.76056 36.52583 7.08 ML 2.2 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2025-10-26 16:44:39 37.76722 36.52694 7.0 ML 2.4 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2025-10-26 16:33:02 39.23972 28.00167 10.3 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-26 16:22:35 37.9775 27.15333 11.42 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.80 km] Menderes (İzmir)

2025-10-26 15:36:40 39.18472 28.16028 4.81 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-26 15:28:29 37.1075 28.57778 7.0 ML 1.3 Ula (Muğla)

2025-10-26 15:20:22 39.22361 28.16917 8.74 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-26 15:00:47 38.38833 39.04667 7.0 ML 1.2 Sivrice (Elazığ)

2025-10-26 14:49:34 38.55083 40.3825 13.15 MW 4.0 Hani (Diyarbakır)

2025-10-26 14:15:52 39.19278 28.18833 4.33 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)





ARTÇI DEPREM NEDİR?

Ana depremden sonra meydana gelen sarsıntılara artçı sarsıntı denmektedir. Artçı sarsıntılar ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir ancak büyüklük olarak ondan daha küçüktür. Eğer artçı sarsıntı ana depremden daha şiddetli gerçekleşirse bilinmelidir ki artçıdan önce meydana gelen deprem ana deprem değil öncü sarsıntıdır ve artçı sarsıntı adı verilen sarsıntı aslında ana depremdir.





DEPREM FIRTINASI NEDİR?

Belirli bir bölgede meydana gelen depremler dizisidir. Artçı sarsıntılardan farkı tek bir depreme bağlı olmayışlarıdır. Esas depremden sonra ondan daha yüksek şiddette artçılar meydana gelmezken deprem fırtınalarında bu mümkündür. Deprem fırtınasına örnek olarak 2004 yılında Yellowstone Millî Parkında meydana gelen sismik aktiviteleri verebiliriz.





1. 2. 3. DERECE VE EN AZ RİSKLİ DEPREM BÖLGESİ

Birinci dereceden deprem bölgesi olan iller;İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.





İkinci derece deprem bölgesi olan iller; Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

Üçüncü derece deprem bölgesi olan iller; Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

En az riskli bölgeler; Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.











