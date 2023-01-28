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Kayseri'de Melikgazi ilçesi İnecik Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda işçi servis midibüsü devrildi 3'ü ağır, 25 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi İnecik Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda meydana geldi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikaya işçi taşıyan Ergün Öztürk yönetimindeki 38 P 0793 plakalı midibüs, yağışlı havada sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Öztürk ile 24 işçi yaralandı.