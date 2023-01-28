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Kayseri'de işçi servis midibüsü takla attı: 3'ü ağır, 25 yaralı

Kayseri'de, işçileri taşıyan midibüsün takla attığı kazada 3'ü ağır, 25 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. İşte detaylar.

10:02 . 28/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Son dakika Kayseri haberleri

Son dakika Kayseri haberleri

Kayseri'de Melikgazi ilçesi İnecik Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda işçi servis midibüsü devrildi 3'ü ağır, 25 kişi yaralandı.

3’Ü AĞIR 25 KİŞİ YARALANDI

Kaza, sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi İnecik Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda meydana geldi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikaya işçi taşıyan Ergün Öztürk yönetimindeki 38 P 0793 plakalı midibüs, yağışlı havada sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Öztürk ile 24 işçi yaralandı.




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#Melikgazi
1 saat önce
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Kayseri'de işçi servis midibüsü takla attı: 3'ü ağır, 25 yaralı
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