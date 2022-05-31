Özgün Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesinden 31 Mayıs 2022 son dakika deprem açıklaması
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Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi'nden 31 Mayıs 2022 son dakika deprem açıklaması

Deprem haberleri vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerle ilgili detaylı açıklama ve bilgilendirmeyi yapıyor. Peki, deprem mi oldu? Deprem nerede ve ne zaman oldu? 31 Mayıs 2022 son dakika deprem açıklamaları ve bütün detaylar haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi 31 Mayıs 2022 son dakika açıklaması
Kandilli Rasathanesi'nden 30 Mayıs 2022 son dakika deprem açıklaması

Deprem mi oldu? Deprem nerede ve ne zaman oldu? 31 Mayıs 2022 son dakika deprem açıklamaları oldukça merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan Son Depremler listesine göre detaylar...

Son deprem haberleri Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2022.05.31 07:07:03 39.5492 28.3787 3.0 -.- 2.0 -.- KIREC-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel

    2022.05.31 05:59:48 35.9300 31.7993 28.4 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel

    2022.05.31 05:56:45 37.8315 29.7152 12.0 -.- 1.5 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

    2022.05.31 05:50:17 38.6942 27.0132 5.1 -.- 1.4 -.- HATUNDERE-MENEMEN (IZMIR) İlksel

    2022.05.31 05:35:09 38.1453 38.6713 4.9 -.- 1.6 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

    2022.05.31 05:24:52 39.4068 28.7197 3.2 -.- 1.8 -.- OSMANIYE-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel

    2022.05.31 05:23:17 38.1577 38.5948 5.4 -.- 2.5 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

    2022.05.31 04:06:06 37.5813 29.9312 3.9 -.- 3.1 3.2 YARISLI-YESILOVA (BURDUR) İlksel

    2022.05.31 03:50:57 37.4177 35.9840 14.6 -.- 2.2 -.- KUCUKCINAR-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

    2022.05.31 03:31:21 38.8450 43.4827 5.7 -.- 1.9 -.- KARAAGAC-(VAN) İlksel

    2022.05.31 03:29:14 36.4262 27.1023 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

    2022.05.31 02:20:59 37.0373 28.4585 10.6 -.- 2.1 -.- PORTAKALLIK-ULA (MUGLA) İlksel

    2022.05.31 02:06:23 39.0085 27.8352 13.7 -.- 2.8 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

    2022.05.31 02:02:15 39.3210 25.8998 7.5 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

    2022.05.31 01:48:03 38.6640 31.0377 5.3 -.- 1.0 -.- BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel

    2022.05.31 01:39:05 37.0980 28.4138 8.7 -.- 1.8 -.- ULA (MUGLA) İlksel

    2022.05.31 01:34:07 37.7965 36.2538 8.4 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2022.05.31 01:32:07 37.7705 36.2482 7.7 -.- 1.3 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2022.05.31 01:23:18 42.4298 23.5658 5.0 -.- 2.1 -.- BULGARISTAN İlksel

    2022.05.31 00:13:18 39.2938 29.1902 11.4 -.- 1.9 -.- YENICE-EMET (KUTAHYA) İlksel

    2022.05.30 23:47:46 40.0858 28.8258 5.3 -.- 1.7 -.- UCPINAR-NILUFER (BURSA) İlksel

    2022.05.30 23:24:42 37.4952 35.8470 19.7 -.- 1.6 -.- DURMUSLU-KOZAN (ADANA) İlksel

    2022.05.30 23:20:56 38.0218 29.0243 8.6 -.- 2.0 -.- TEPEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel

    2022.05.30 23:19:57 38.9765 23.9898 13.4 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN İlksel

    2022.05.30 22:55:00 39.0077 27.8487 7.1 -.- 2.3 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

    2022.05.30 22:01:26 38.5905 30.8723 5.4 -.- 2.2 -.- MALTEPE-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel

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