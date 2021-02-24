Özgün Sosa eski günlerini aratıyor
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Sosa Fenerbahçe'de eski günlerini aratıyor: Sosa'nın futbol kariyeri

Sosa eski günlerini aratıyor

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Arjantinli orta saha Jose Ernesto Sosa hem oyun hem de skor olarak bekleneni veremedi.

Haber Merkezi DHA
Sosa.
Sosa.

Türkiye serüveni Spor Toto Süper Lig'de 2014-15 sezonunda Beşiktaş ile başlayan 35 yaşındaki Sosa, siyah beyazlılarda toplam 78 karşılaşmada 14 gol atarken 23 golün de hazırlayıcısı oldu. Deneyimli oyuncu, Beşiktaş ile bir lig şampiyonluğu yaşadı.

Beşiktaş'tan sonra İtalya Serie A ekibi Milan'ın yolunu tutan yıldız futbolcu, 2017-18 sezonunda Trabzonspor formasıyla Türkiye'deki ikinci dönemine adım attı. Sosa, 3 yıl formasını giydiği ve kaptanlık görevi yaptığı Trabzonspor ile toplam 99 maça çıkıp, 16 gol kaydetti ve 19 asist yaptı. Bordo-mavili takımla son sezonunu ligde 9 gol ve 7 asistle tamamlayan Arjantinli oyuncu, Karadeniz ekibiyle bir Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu tattı.
Jose Ernesto Sosa, Trabzonspor'un ardından bu sezon başında Fenerbahçe'ye imza attı. Ancak Sosa, sarı-lacivertlilerde bekleneni bir türlü veremedi. İstikrarlı bir görüntü sergileyemeyen tecrübeli futbolcu, 19 lig maçında 3 gol ve 1 asistlik grafik çizdi. Fenerbahçelilerin şampiyonluk yolunda katkı beklediği Sosa'nın sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.


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