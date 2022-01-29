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Sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 bin sözleşmeli öğretmen başvuruları sonrası, binlerce öğretmen adayı tercihlerini 21 ile 26 Ocak tarihleri arasında tamamladı. Atama tercihlerinin sona ermesinin ardından sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak, merak konusu. MEB sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları için tarihi belirledi. Peki, sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları

15 bin öğretmen atama sonuçları için geri sayım başladı. Tercih işlemlerini tamamlayan binlerce adayın gündeminde "Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları" konusu yer alıyor. 26 Ocak'ta sona eren işlemler sonrasında konu ile ilgili araştırmalar hız kazanırken sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları için de tarih belli oldu.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları 31 Ocak’ta açıklanacak, sonuçların açıklanacağı saat ise henüz belli olmadı.

ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Tercihte bulunan adaylar, öğretmen ataması sonuçlarına https://pbs.meb.gov.tr/sonuc veya https://www.turkiye.gov.tr/mil... adresinden e-Devlet şifresi kullanarak erişilebilecekler.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI

Sözleşmeli öğretmen atama kontenjanları ve branş dağılımı listesi MEB’in internet sitesinde yayınlandı.

Sözleşmeli öğretmenlik için, öğretmen doluluk oranı, branş, kontenjan dağlımı, ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulunduruldu. Bu bağlamda en çok atama yapılacak alanlar şu şekilde; 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenlik yer aldı.

Diğer yandan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için bin 30, ilköğretim matematik öğretmenliği için bin 1, İngilizce öğretmenliği için 857, rehberlik öğretmenliği için 804, matematik öğretmenliği için 733, fen bilimleri öğretmenliği için 702, Türkçe öğretmenliği için 698, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği için 501, beden eğitimi öğretmenliği için 39’u milli sporcu olmak üzere 390 kişilik kontenjan belirlendi. Öğretmenlik için atama gereken 110 alandan her biri için de kontenjan ayrıldı.

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