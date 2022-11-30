Özgün Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi? Son dakika müjdesini Bakan Vedat Bilgin paylaştı
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Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi? Son dakika müjdesini Bakan Vedat Bilgin paylaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin, süre aranmaksızın hemen kadroya geçirileceğini açıkladı. Sözleşmeli personele kadro alımında kapsam genişletiliyor. Bakan Vedat Bilgin, “Sözleşmeli öğretmenleri, uzun süredir güvence sorunu yaşayan 50-D’li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil ediyoruz."dedi. Buna göre, sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek. İşte sözleşmeli personele kadro düzenlemesinin detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN KADRO SON DAKİKA: Sözleşmeli öğretmenler kadroya mı alınacak? MEB sözleşmeli öğretmenlere kadro mu var?
Sözleşmeli öğretmene kadro son dakika haberi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanması konusunda açıklama yaptı. Bu çerçevede yapılacak düzenleme ile; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C’den 4/B’ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.

Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.

Sözleşmeli öğretmenler kadroya mı geçecek?

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin,"Uzun yılların sorunlarını çözüyor ve sözleşmeli çalışanları kadroya geçiriyoruz. Üstelik Sadece 4-B’li çalışanlar değil; sözleşmeli öğretmenleri, uzun süredir güvence sorunu yaşayan 50-D’li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil ediyoruz!" açıklamasında bulundu.

Sözleşmeli öğretmenler ne zaman kadroya geçecek?

  • Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.

Kimler kadroya geçemeyecek sözleşmeliler?

Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, KİT personeli, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacak.

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